Вредно ли пить кофе?

Немало разговоров ведётся насчёт кофе. Полезен ли он? Какие вредные свойства у этого напитка? Стоит ли его пить тем, у кого повышены риски инфаркта? На эти и другие вопросы мы ответим в данном материале.

Как кофе действует на организм

Вряд ли среди наших читателей найдутся люди, которые не знают, что такое кофеин. Однако не каждый знает, что он содержится не только в кофе, но в чае и других напитках. Так, на 150 миллилитров кофе из обжаренных зёрен приходится 80-115 миллиграммов кофеина, того же количества растворимого кофе — 65-71 миллиграмм, в эспрессо (объём 37 миллилитров) — порядка 75 миллиграммов кофеина. Таким образом, содержание этого вещества напрямую зависит от крепости напитка. То же самое относится и к чаю. Например, при заваривании пакетика чёрного чая в чашке образуется 17 миллиграммов кофеина, а через пять минут его количество возрастёт до 47 миллиграммов. А в газировке кофеин нужен только для придания горчинки, поэтому его количество в ней не так велико. На 100 миллилитров «Колы» приходится меньше 13 миллиграммов кофеина, что практически никак не влияет на организм. Что касается других напитков, здесь стоит быть осторожнее.

Дело в том, что кофеин — отличный стимулятор умственной и физической деятельности. Он способен блокировать аденозиновые рецепторы головного мозга. Аденозин ответственен за подавление возбуждения, он заставляет нас чувствовать себя сонными, порой даже усталыми и разбитыми. Кофеин занимает его место, пробуждая в нас чувство бодрости. Также кофеин вступает во взаимодействие с гликогеном, который под его действием распадается, увеличивая уровень сахара в крови. А чем выше уровень, тем более бодрым становится человек. Кроме того, кофеин имеет непосредственное влияние на пищеварение. За счёт потребления этого вещества увеличивается секреция желудочного сока, усиливается перистальтика кишечника. Немаловажно и воздействие на сердечную и сосудистую системы. Кофеин стимулирует сокращения сердечной мышцы и блуждающего нерва. Соответственно, получается стимуляция и угнетание работы сердца одновременно. При этом действие кофеина на сердце, как правило, продолжается недолго. Конечно, при больших объёмах может быть учащённое сердцебиение, иногда даже аритмия. Но для гипотоников кофе крайне полезен: он увеличивает давление до нормального уровня.

Полезные свойства кофе

Во-первых, как уже говорилось, кофе оказывает стимулирующее действие на сердечную и нервную системы. Это связано с содержащимся в нём алкалоиде кофеине. За счёт этого увеличивается работоспособность, артериальное давление. Во-вторых, у кофе есть отличное свойство — он препятствует развитию болезни Паркинсона.

В-третьих, кофе может защитить от сахарного диабета второго типа. В нём содержатся хлорогеновая и кофейная кислоты и, конечно, кофеин, благодаря которым происходит угнетание амилоидного белка. Именно он вызывает препятствие развитию данной болезни. В-четвёртых, вы удивитесь, но кофе, вопреки стереотипам, может стать отличной защитой от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит под влиянием кофеина, который расширяет сосуды головного мозга и сердца. Не менее важное свойство — кофе поможет преодолеть депрессию. Особенно это заметно у представительниц прекрасного пола. В-шестых, кофе может защитить от риска образования алкогольного цирроза печени. Правда, учёные не знают до конца, с чем конкретно это связано. И наконец, кофе способен увеличить секрецию желудка, что повышает кислотность желудочного сока. Это полезно для людей, у которых диагностирован гастрит с пониженной кислотностью.

Вредные свойства кофе

1. Кофе способен вызвать бессонницу и тахикардию. 2. При гипертонии большие количества кофе не рекомендуются, так как это может вызвать гипертонический криз. 3. В кофе есть вещество — кафестол. Оно способствует увеличению уровня холестерина. В растворимом кофе его содержится мало. А вот в зёрнах — стоит использовать бумажные фильтры в кофеварках, которые предотвратят его падание в чашку. 4. Научно не доказано, однако есть предположения, что кофе провоцирует зависимость, подобную наркотической. Без напитка люди начинают чувствовать раздражительность, агрессию, вялость. При употреблении кофе всё приходит в норму. 5. Кофе может быть калорийным. Это происходит в том случае, если вы привыкли пить его со сливками, молоком, мороженым или алкоголем. Поэтому люди, страдающим от избыточного веса, не советуют принимать такой кофе в больших количествах и слишком часто. 6. За счёт кофе вымываются кальций и некоторые другие элементы. Именно поэтому его не рекомендуют пить беременным. Также кофе может негативно сказаться на развитие плода, так как напиток проникает через плаценту в малышу. 7. Кофе меняет цвет зубов, они приобретают желтоватый оттенок. А кофе с мороженым может вообще разрушить эмаль. Всё дело в разнице температур. 8. За счёт кофе увеличивается мочегонное действие. В некоторых случаях это может привести к обезвоживанию. Поэтому медики рекомендуют выпивать после кофе чашку воды, чтобы не допустить такого эффекта.

Сколько кофе нужно пить?

Кто-то может выпить три чашки кофе в сутки, кто-то еле вливает в себя одну. Несмотря на то, что у каждого человека разные потребности, есть общие рекомендации по количеству кофеина в организме. Так, в сутки нужно потреблять не больше 150-300 миллиграммов кофеина. Если говорить о минимальной отметке, то это около трёх чашек растворимого кофе. Если речь идёт о чае, то это приблизительно три-четыре кружки чёрного и четыре-пять кружек зелёного. Если вы превысите эту норму, то могут образоваться вредные эффекты, которые были описаны выше. В первую очередь это скажется на самочувствии — появится бессонницы, возбуждение, аритмия и другое побочное действие. Рекомендации российских регулирующих органов гласят, что в сутки следует потреблять не более 150–300 мг кофеина. Если ориентироваться на нижнюю границу разрешённого суточного количества кофеина, то выйдет несколько чашек зернового кофе или три чашки растворимого. В случае с чаем максимальная суточная доза составляет 3–4 чашки чёрного и 4–5 чашек зелёного. При выходе за эти пределы могут появиться симптомы передозировки: бессонница, излишнее возбуждение, аритмия. Подводя итог, хочется сказать, что сам по себе кофеин не наносит большого вреда. Огромное значение играет то, какое количество кофе вы потребляете. Постарайтесь соблюдать норму, чтобы не возникало лишних проблем.