6 продуктов, которые помогают сжигать калории

Если ты думаешь о том, как избавиться от лишнего веса не только регулярными тренировками, но и ускорением своего метаболизма, то тебе стоит узнать несколько питательных продуктов, которые стоит немедленно добавить в план питания. Они не только помогают сжигать жир, но и улучшают кровообращение и повышают функцию щитовидной железы, что позволяет быстрее очистить организм от токсинов.

1. Авокадо

Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, стимулируют гормоны сжигания жира, одновременно обеспечивая повышение энергии для физических упражнений. Авокадо также содержит манногептулозу, сахар, который затормаживает высвобождение инсулина и повышает абсорбцию кальция. Обе этих функции способствуют потере лишнего жира. Авокадо также полны антиоксидантов, поэтому являются низкокалорийным, но богатым витаминами продуктом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Journal, участники, которые съели половину свежего авокадо за обедом, сообщили о 40% снижении желания есть в течение нескольких часов после этого. Так что добавь хотя бы половинку авокадо к своему ежедневному рациону, чтобы стабилизировать глюкозу и не испытывать чувство голода даже спустя несколько часов после еды. Суп с курицей и авокадо

1 кг куриного филе

1 столовая ложка оливкового масла

листья зеленого лука

2 зубчика чеснока

куриный бульон

помидоры черри

3 столовые ложки лаймового сока

3 средних авокадо, нарезанных кубиками

соль и перец по вкусу

Нагрей оливковое масло, добавь зеленый лук, перец и обжаривай в течение двух минут. Заливай куриным бульоном, добавь помидоры, соль и перец по вкусу, а также мелко нарезанное куриное филе. Доведи смесь до кипения, а затем уменьши огонь. Закрой суп крышкой и, периодически помешивая, вари еще 10-15 минут. Перед самой подачей добавь к супу лаймовый сок и авокадо.

2. Зеленый чай Повысь свой метаболизм с помощью зеленого чая, богатого антиоксидантами. Эта содержащая питательные вещества альтернатива кофе повышает скорость работы мозга и улучшает настроение. Кроме того, зеленый чай уменьшает количество свободных радикалов в организме и снижает риск развития рака. Для того чтобы повысить метаболизм — достаточно четырех чашек в день. Зеленый чай с дыней

три ложки зеленого чая 1/2 чашки нарезанной дыни

листья мяты

Залей кипятком чай в заварнике. Затем в глубокой кастрюле нагрей мяту и дыню на среднем огне, пока мякоть не станет мягкой. Смешай в высоком стакане чай и полученную смесь, хорошо перемешай и поставь охлаждаться на два часа.

3. Яйца

Омега-3 жиры, содержащиеся в белках, улучшают чувствительность к инсулину, таким образом ускоряя метаболизм. Кроме того, яйца содержат девять незаменимых аминокислот и полиненасыщенных жиров, которые уменьшают воспаления, подавляя ферменты, разрушающие хрящи и связки в организме. Буррито с фасолью и яйцами

столовая ложка оливкового масла

2 зубчика чеснока

8 картофелин, нарезанных кубиками

8 яиц натертый сыр фасоль консервированная

пшеничные тортильи

красный перец

На медленном огне нагрей оливковое масло и обжаривай лук, чеснок, картошку, красный перец, соль и паприку. Перемешай, уменьши огонь, накрой крышкой и продолжай готовить, пока картофель не станет мягким. В миске взбей яйца и перец, затем залей полученную смесь в сковородку. Возьми лепешку, распредели на нее немного сыра и обжаренной начинки. Заверни буррито и нагревай в микроволновке еще секунд 30 для того, чтобы лепешки приняли форму.

4. Перец чили

В этом перце содержатся витамины А, С, B, а также калий и капсациин — вещества, которые усиливают термообмен в организме. Это может привести к тому, что организм сожжет больше калорий уже через 20 минут после употребления. Хочешь ускорить метаболизм — добавляй немного перца в летние салаты, чтобы получить немного антиоксидантов и стимуляцию серотонина. Куриный чили-суп 1 чайная ложка семян кориандра

2 столовые ложки оливкового масла

2 нарезанных перца чили

2 чашки куриного бульона

1 чайная ложка куркумы

4 столовые ложки томатной пасты

500г куриного филе

Соль и перец по вкусу

Обжарь куриное филе, но после приготовления отложи в миску остывать. В сковородке нагрей оливковое масло, нарезанный чили, кориандр. Затем залей бульоном, добавив томатную пасту, куркуму, соль и перец. Переложи куриное филе в горшочки и залей полученным супом.

5. Топленое масло

В то время как транс-жиры, которые можно встретить в фаст-фуде, легко наносят вред здоровью, виды жира, содержащиеся в масле, могут напротив быть жизненно важными для нормализации питания. Высокое содержание мононенасыщенной жирной кислоты уменьшает воспаление, восполняет нехватку витаминов A, D, E и K, а также улучшает метаболизм в целом. Нут на топленом масле

1 стакан нута

4 столовые ложки топленого масла

1 ложка оливкового масла

500 г куриного филе

Заранее подготовь нут: его стоит замочить на сутки, для того чтобы он набух и увеличился в размере. Мелко нарезанное филе смешай с кусочком топленого молока и обжаривай до появления легкой курочки. Добавь нут и залей водой примерно на 2 см выше уровня крупы. Продолжай тушить смесь в течение часа. Перед подачей добавь соль и перец по вкусу.

6. Грейпфрут

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови необходимо компенсировать всплеск инсулина, который происходит, когда ты нарушаешь свою диету. Высокое содержание клетчатки позволяет замедлить процесс переваривания, так что даже стакан грейпфрутового сока за полчаса до обеда снизит уровень голода и поможет тебе съесть меньше еды. Грейпфрутовое печенье

1 стакан пшеничной муки

2 ложки коричневого сахара

2 ложки сливочного масла

2 яйца

мякоть грейпфрута

1/2 чашки грейпрфрутового сока

1 столовая ложка кукурузного крахмала

Нагрей духовку до 200 градусов. На противень разложи пергамент для выпечки. Смешай масло, муку и сахар до однородной рассыпчатой смеси, затем перенеси ее в форму. Выпекай в течение 15 минут. Затем залей тщательно смешанной начинкой и поставь запекаться еще на 25 минут. После охлади полученное печенье в холодильнике, чтобы оно стало хрустящим. Перед подачей можешь украсить щепоткой сахарной пудры.