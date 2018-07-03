Как быстро и легко удалить косточки из вишни и черешни

Вручную Если вишни не много, подойдет медитативный способ удаления косточки вручную. Интересен способ еще и тем, что к действу можно привлечь всю семью и провести веселый вишневый семейный вечер. Удалять косточки можно тупым концом шпильки, булавочным ушком (не тем, которое расстегивается, а обратным концом), скрепкой. Для этого ягода удерживается двумя пальцами, а тупой конец приспособления вдевается в отверстие у плодоножки. Косточка просто вытаскивается. Если приноровиться, потеряете не так много сока. Еще один способ — удалять косточку острой палочкой, для чего вишня прокалывается насквозь со стороны плодоножки. Прямо скажем, способ самый неудачный. Ягода мнется и теряет много сока. Можно еще выталкивать косточку той же палочкой, но в бутылку. Положите вишенку на горлышко пустой бутылки и протолкните косточку палочкой. Само по себе занятие оригинальное, но вишня, опять же, становится мятой и лишается сока. Полумеханический способ

Первым делом вспоминается своего рода металлический пистолетик с пружинкой, которая острой частью выталкивает косточку. Она вылетает в держатель с отверстием. Тоже, кстати, тратилось много сока, а по окончании работы все руки и ближайшие предметы интерьера были забрызганы вишневым сиропом. Современные приборы работают по похожему принципу, но вишен вмещают больше. Это небольшая банка с несколькими ярусами и острыми штыками на внутренней стороне крышки. На первый уровень на платформу с отверстиями складываются ягоды, на второй уровень через отверстия попадает выдавленная кость и сок. Механический способ

Если вы заготавливаете вишневые консервы в промышленных масштабах, имеет смысл приобрести специальную машинку. Туда вы просто засыпаете ягоды, а она передвигает их по желобу к пружинному механизму, который выбивает косточки. Они сортируются в одну сторону, ягоды в другую. Есть еще и дорогие электрические машинки, но это для настоящих ягодных производств. Вишня, как и в прошлом случае засыпается в барабан, а там фиксируется определенным образом, с помощью стержня лишается косточки и выходит без него через отдельный желоб. Ну а если сохранять вишню целой нет необходимости — например, вы планируете пюре или кисель, — достаточно просто покрутить вишни в барабане блендера. Спелая мякоть быстро отделяется от твердой косточки. Приятного аппетита!