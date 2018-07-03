10 рецептов с ревенем

В XVIII веке торговля ревенем в России контролировалась правительством, а в 1762 году мы и вовсе монополизировали европейскую торговлю ревенем. За эти 250 лет неприхотливое в выращивании растение, прекрасно чувствующее себя в российском климате, каким-то образом оказалось на галерке: его мало кто выращивает, мало кто готовит, да и вообще мало кто пробовал. Мы решили исправить эту оплошность и нашли десяток симпатичных рецептов, в которых ревень играет главную роль, как например, в пироге из ревеня или в креманке из слоеного теста, или второстепенную, но не менее красивую — как в тушеной капусте с ревенем или в смузи с персиковым соком по рецепту итальянца Кристиана Лоренцини. Важно успеть приготовить все это до конца лета, когда на грядках еще сидит грунтовой, не парниковый ревень.

Салат из ревеня и клубники

Свежая клубника, свежий ревень и никакой термической обработки. Буйную кислоту ревеня нейтрализует соус из рикотты и кленового сиропа. Салат из ревеня и клубники с соусом из рикотты

Лимонный капкейк с пюре из ревеня

Сочный калорийный десерт. Кислоту ревеня поддерживают четыре ложки лимонного сока. В противовес им выступают жирное молоко, жирные сливки, маскарпоне и сахар с сахарной пудрой. Лимонный капкейк с пюре из ревеня и кремом из маскарпоне

Пирог из ревеня с коньяком

Чтобы нейтрализовать кислоту ревеня, его маринуют в коньяке и сахаре. Если вам этого покажется недостаточным, смело добавьте сахара еще. Пирог из ревеня с коньяком

Утка с маринованным ревенем

Ревень тут выступает гарниром к пряным утиным окорочкам. Если вам покажется это легкомысленным, то добавьте к нему пробитые в блендере хлебную крошку, петрушку и кинзу. Утка с маринованным ревенем

Ревень с капустой

Ревень тушится в апельсиновом соке с пряностями, а после соединяется с тушеной в пряностях же капустой. Можно есть так, а можно подавать в качестве гарнира, например, к лососю. Ревень с капустой

Утка с ревенем, печеной свеклой и картофельным пюре

Ревень подается тут в качестве дополнения к жареной утке. Для этого ревень варят в собственном соку, полив апельсиновым соком, посыпав сахаром и снабдив четвертинкой ванильного стручка. Утка с ревенем, печеной свеклой и картофельным пюре

Креманки с ревенем

Легкая нарядная выпечка, в которой украшенный апельсиновым соком ревень укладывается в конвертик из слоеного теста. Креманки с ревенем

Крамбл с ревенем

Кислый ревень подается со сладкой крошкой из миндальной муки и овсяных хлопьев. Рецепт стокгольмского гастроэнтузиаста Анастасии Лундквист — из нашей передачи «Еда на ночь». Крамбл с ревенем

Деревенский пирог с ревенем

За связь ревеня и теста из пшеничной муки отвечает мягкая и сладкая миндальная паста. Деревенский миндальный пирог с ревенем

Смузи «Ревень с персиком»

Простейший рецепт, готовь хоть каждый день: ревень, курага, карамельный сироп, лимонный и персиковый сок взбиваются в блендере. Рецепт Кристиана Лоренцини, шефа ресторана Christian. Смузи «Ревень с персиком»