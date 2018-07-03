7 удивительных свойств чеснока, которые заставят вас его полюбить

Человечество делится на тех, кто любит чеснок, и на тех, кто его терпеть не может. А между тем фармакологи называют его лучшим даром богов во всей палитре природной аптеки. Лечебный арсенал чудо-растения включает витамины А, Е, РР, В1, С, В2. В чесноке содержится множество микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма. В их числе германий, селен, цинк. В зубчиках также обнаружены сотни биологически активных соединений. МедикФорум собрал полезные свойства чеснока.

Польза чеснока

Медицинская статистика свидетельствует, что самая низкая заболеваемость раком приходится на те группы населения в разных странах, которые едят много чеснока. Однако у этого растения масса заслуг и без онкологии. Помимо эффективной помощи при болезнях сердца и сосудов, чеснок оказывает бактерицидное, болеутоляющее, мочегонное и потогонное действие. Вдобавок он: •повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям; •демонстрирует активность по отношению к вирусу гриппа; •является хорошим желчегонным средством; •умеренно снижает содержание сахара в крови; •обладает гепатопротекторным действием; •помогает при гипоацидном гастрите; •эффективно борется с диатезом; •стимулирует пищеварительный процесс; •нейтрализует нитраты и нитриты; •очищает клетки от шлаков; •выводит соли тяжелых металлов; •оказывает антитоксическое действие при хроническом отравлении свинцом. Кроме того, чеснок снимает усталость после физических нагрузок и способствует выведению из организма гельминтов.

Рецепты с чесноком на все случаи жизни

А теперь предлагаем вашему вниманию проверенные рецепты народной чесночной аптеки: 1. При атеросклерозе и гипертонии: пропустить через мясорубку 3 лимона и 3 больших головки чеснока, залить 1,5 л остуженной кипяченой воды, прикрыть и настаивать в тепле сутки. Принимать по столовой ложке за полчаса до еды трижды в день. Другой вариант — измельченные зубчики одной головки чеснока смешать со стаканом простокваши, настаивать ночь и утром выпить в 2 приема натощак.

2. При бронхиальной астме и пневмонии: смешать 1 мл свежего чесночного сока и 3 мл раствора новокаина. Использовать по 1,5 мл смеси для ингаляций. Сделать не менее 10-15 процедур. 3. При простуде: 5-6 зубчиков залить литром воды, нагревать четверть часа. Добавить чайную ложку лимонного сока, размешать и подышать над отваром, накрывшись с головой. Этот же отвар можно использовать в компрессах и примочках при радикулите, растяжении связок, солнечных ожогах. 4. При ОРЗ: чеснок растолочь с медом в равных пропорциях и принимать по чайной ложке до 5 раз в день. 5. Для профилактики гриппа и при насморке: закладывать в нос кашицу из чеснока на марлевом тампоне. Другой вариант — положить ее в заварочный чайник, закрыть крышку и вдыхать целебные пары через носик поочередно каждой ноздрей. Можно также раздавить 2-3 зубчика, залить их холодной кипяченой водой и смазывать полость заложенного носа каждые 3-4 часа. 6. При ангине: смешать 100 г кашицы чеснока с 100 мл остуженной кипяченой воды, настаивать 5-6 часов в герметично закрытой емкости. Полоскать горло теплым раствором. 7. При отите: закапывать по 2 капли чесночного сока в слуховой проход 2-3 раза в день.

8. При бактериальных и вирусных инфекциях: в 100 мл кипятка добавить чайной ложки измельченных зубчиков, кипятить 4 минуты на маленьком огне, снять и настаивать 45 минут. Отвар процедить и пить по полстакана трижды в день с перерывом в 5 часов. 9. При кишечных инфекциях: принимать по 20 капель спиртовой настойки чеснока, разбавленной молоком, до и после еды. Чтобы приготовить средство, смешайте истолченные зубчики с водкой или спиртом в равных пропорциях и настаивайте в защищенном от света месте 10 дней. 10. При запорах и гельминтозах: истолочь 10 г чеснока, добавить полстакана кипяченого молока, после остывания процедить. Смесь понадобится для двух микроклизм — их нужно поставить перед сном. 11. При аменорее: пить по 15 капель спиртовой чесночной настойки до еды. Поможет чудо-растение и в других случаях. Так, при колитах, антацидном гастрите, вялом пищеварении, уратных и оксалатных камнях, для выведения из организма свинца рекомендуется принимать по 15 капель спиртовой настойки чеснока трижды в день за полчаса до еды. Регулярное употребление зубчиков чеснока в пищу в сочетании с наружными чесночными компрессами поможет избавиться от юношеских угрей. Сок растения способен заменить йод при обработке небольших ран и вылечить от мозолей и бородавок.

Ученые о чесноке

Врачи утверждают, что чеснок можно принимать длительное время как профилактическое средство при атеросклерозе, причем безо всяких побочных эффектов. Атеросклероз — это сужение артерий, по которым кровь поступает к жизненно важным органам. Их полная закупорка за счет атеросклеротических бляшек чревата инфарктом миокарда с возможным летальным исходом.

При регулярном употреблении в пищу чеснока существенно снижается и приходит в норму давление. Растение действует на сосуды расслабляюще, кровь становится менее вязкой. Но и гипотоникам чеснок показан — также благодаря способности разжижать кровь, что помогает устранить мигрени. Ими нередко страдают пациенты с пониженным давлением. Чеснок способен активно бороться с возбудителями различных инфекций. Этот факт еще раз подтвердили израильские ученые. Фармакологам из научно-исследовательского института имени Вецмана впервые удалось в чистом виде выделить один из наиболее активных компонентов чеснока, придающий ему специфический запах. Исследователи доказали, что аллицин — так называется это вещество — способен нейтрализовать возбудителей большого числа заболеваний. «Человечеству с древности известны целебные свойства чеснока», — напоминает один из ученых института. Перед началом терапевтического курса рекомендуется проконсультироваться с врачом. И помните, что чеснок должен выступать только в роли вспомогательного средства к процедурам и лекарствам, назначенным доктором. Ранее ученые рассказали о влиянии лука и чеснока на рак.