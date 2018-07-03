Телячьи отбивные под смородиновым соусом: ресторанное блюдо своими руками 

Всеми любимая садовая ягода подходит не только для варенья, из нее можно сделать и замечательный соус к мясу. Не знаете как? Читайте наш рецепт! Отбивные под соусом из смородины — это нежное мясо с приятным терпким вкусом.
Отбивные под соусом из смородины/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
800 г телячьей вырезки,
2 зубчика чеснока,
2 веточки душицы,
500 мл красного сухого вина,
2 ст. ложки соевого соуса,
4 ст. ложки оливкового масла,
300 г черной смородины,
2 ст. ложки сахарного песка,
50 г сливочного масла,
цедра 0,5 лимона,
соль, молотый черный перец.
Ингредиенты
Приготовление:
1. Телячью вырезку вымыть, хорошо обсушить и разрезать на 4 порционных куска. Слегка отбить и поперчить.
Шаг 1. Отбиваем мясо.
2. Для маринада чеснок пропустить через пресс. С веточек душицы оборвать листочки. Вино (200 мл) смешать с соевым соусом и 2 ст. ложками масла. Подмешать чеснок и душицу. Получившимся маринадом полить мясо и оставить на 2 часа.
Шаг 2. Маринуем мясо.
3. Для соуса ягоды вымыть, обсушить и посыпать сахаром. В ковшике растопить сливочное масло, положить ягоды в сахаре и тушить 5 минут.
Шаг 3. Тушим ягоды для соуса.
4. В ковшик с ягодами влить вино, посолить, поперчить по вкусу и варить без крышки 20 минут. В конце варки добавить цедру и довести до кипения. Снять с огня.
Шаг 2. В соус из ягод добавляем цедру лимона.
5. Мясо слегка обсушить бумажным полотенцем и обжарить с обеих сторон до подрумянивания на оставшемся оливковом масле.
Шаг 5. Обжариваем мясо.
6. Жареные отбивные завернуть в фольгу и поместить в выключенную горячую духовку на 15 минут.
Шаг 6. Выкладываем куски мясо на фольгу.
На стол подать с приготовленным соусом.