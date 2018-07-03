Телячьи отбивные под смородиновым соусом: ресторанное блюдо своими руками

Всеми любимая садовая ягода подходит не только для варенья, из нее можно сделать и замечательный соус к мясу. Не знаете как? Читайте наш рецепт! Отбивные под соусом из смородины — это нежное мясо с приятным терпким вкусом.

Отбивные под соусом из смородины/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

800 г телячьей вырезки,

2 зубчика чеснока,

2 веточки душицы,

500 мл красного сухого вина,

2 ст. ложки соевого соуса,

4 ст. ложки оливкового масла,

300 г черной смородины,

2 ст. ложки сахарного песка,

50 г сливочного масла,

цедра 0,5 лимона,

соль, молотый черный перец.

Ингредиенты

Приготовление:

1. Телячью вырезку вымыть, хорошо обсушить и разрезать на 4 порционных куска. Слегка отбить и поперчить.

Шаг 1. Отбиваем мясо.

2. Для маринада чеснок пропустить через пресс. С веточек душицы оборвать листочки. Вино (200 мл) смешать с соевым соусом и 2 ст. ложками масла. Подмешать чеснок и душицу. Получившимся маринадом полить мясо и оставить на 2 часа.

Шаг 2. Маринуем мясо.

3. Для соуса ягоды вымыть, обсушить и посыпать сахаром. В ковшике растопить сливочное масло, положить ягоды в сахаре и тушить 5 минут.

Шаг 3. Тушим ягоды для соуса.

4. В ковшик с ягодами влить вино, посолить, поперчить по вкусу и варить без крышки 20 минут. В конце варки добавить цедру и довести до кипения. Снять с огня.

Шаг 2. В соус из ягод добавляем цедру лимона.

5. Мясо слегка обсушить бумажным полотенцем и обжарить с обеих сторон до подрумянивания на оставшемся оливковом масле.

Шаг 5. Обжариваем мясо.

6. Жареные отбивные завернуть в фольгу и поместить в выключенную горячую духовку на 15 минут.

Шаг 6. Выкладываем куски мясо на фольгу.

На стол подать с приготовленным соусом.