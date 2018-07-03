3 июля — День бобовых культур и шоколадных вафель

Сегодня День полезных и разнообразных бобовых культур.

Бобовые культуры — растения семейства Бобовые, которые возделываются в качестве сельскохозяйственных культур. Условно выделяют овощные и кормовые бобовые культуры.

Овощные бобовые культуры употребляются в пищу: в виде зёрен, или бобов (зернобобовые культуры: горох, фасоль, соя, чечевица), или в виде зелёных стручков (стручковая фасоль, горох).

Специалисты в области диетологии, доказали, что регулярное употребление в пищу бобовых –чечевицы, нута, гороха и фасоли — способствует снижению избыточной массы тела. Для достижения этого эффекта необходимо употреблять около 130 граммов любого бобового продукта ежедневно в течение шести недель.

Кормовые бобовые культуры предназначены для кормления сельскохозяйственных животных (люцерна, клевер, люпин, донник). Именно они обеспечивают нам мясо, шерсть и молоко. Некоторые культуры используются и в декоративных целях (люпин, душистый горошек).

У болельщиков крайне популярна еще одна бобовая культура — арахис, в соленом и жареном виде съедаемый под пиво во время чемпионатов тоннами.

Продукты, относящиеся к бобовым, обладают массой полезных свойств:

— улучшение микрофлоры желудка за счет наличия растительной клетчатки;

— очищение крови, регенерация кровяных телец благодаря фолиевой кислоте;

— снижение уровня холестерина, улучшение работы сердечной мышцы;

— дают организму максимальное количество растительного белка при минимальном содержании жира;

-антивозрастной и омолаживающий эффект: улучшение состояния и цвета кожи, волос, ногтей благодаря марганцу.

Как говорят в народе, «Бобы не грибы, не посеешь — не взойдут!»

Сегодня День шоколадных вафель.

В кондитерских магазинах можно найти множество видов шоколадных вафель, в том числе любимый с детства «Артек» (вкус которого, правда, с тех пор порядком изменился). Но аромат и вкус домашних вафель дадут магазинной продукции 100 очков вперед. Итак, готовим.

Ингредиенты:

• какао — полстакана;

• сливочное масло — полпачки;

• яйцо — 2 штуки;

• сахар — 250 грамм;

• молоко — стакан;

• мука — стакан;

• ванилин + соль — 1/3 чайной ложки (вместе);

• растительное масло — для смазывания вафельницы.

Соус:

• молочного шоколад — полплитки;

• молоко — 230 мл.

1. В растопленное сливочное масло всыпать просеянный через сито какао-порошок, размешать до однородной консистенции.

2. Белки отделить от желтков.

3. В яичные желтки всыпать сахар, взбить венчиком и влить в какао с маслом.

4. Добавить просеянную муку и размешать.

5. Влить молоко.

6. В отдельной сухой чашке взбить белки с солью до крепкой пены.

7. Взбитые белки переложить в тесто и аккуратно все перемешать

8. Хорошо разогреть вафельницу, смазать растительным маслом.

9. Выложить ложкой немного приготовленного теста, разровнять.

10. Закрыть вафельницу, подержать около четырех минут, открыть и проверить на готовность.

11. Снять вафлю с вафельницы и положить остывать.

12. Приготовить соус: в небольшую плошку поломать молочный шоколад, влить молоко. При постоянном помешивании растопить шоколад до нежной консистенции.

13. Приготовленной поливкой полить все испеченные вафли и подавать на стол к чаю.

P. S. Использовать можно как электровафельницу, так и форму для вафель для выпекания на газу.

Приятного аппетита!