Этим летом костромичи смогут запастись жидким золотом по приемлемым ценам

10 августа в Костроме в очередной раз откроется одна из самых вкусных и полезных ярмарок — «Медовый спас», сообщает пресс-служба губернатора.

Как и прежде, он соберет множество пчеловодов, которые порадуют покупателей разными сортами меда. Планируется, что в этом году будет 25 участников.

На ярмарке «Медовый спас» вы без труда найдете свежий, вкусный мед и продукты пчеловодства по цене товаропроизводителя.

Выставка-ярмарка будет работать до 31 октября на площадке возле церкви Спаса в Красных рядах.