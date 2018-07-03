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Этим летом костромичи смогут запастись жидким золотом по приемлемым ценам
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Этим летом костромичи смогут запастись жидким золотом по приемлемым ценам 

k1news.ru 25 минут назад
Фото: k1news.ru
10 августа в Костроме в очередной раз откроется одна из самых вкусных и полезных ярмарок — «Медовый спас», сообщает пресс-служба губернатора.
Как и прежде, он соберет множество пчеловодов, которые порадуют покупателей разными сортами меда. Планируется, что в этом году будет 25 участников.
На ярмарке «Медовый спас» вы без труда найдете свежий, вкусный мед и продукты пчеловодства по цене товаропроизводителя.
Выставка-ярмарка будет работать до 31 октября на площадке возле церкви Спаса в Красных рядах.
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