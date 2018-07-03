Пищевые отравления и кишечные инфекции: что надо знать, собираясь на дачу

Большинство из нас — люди образованные. И не просто образованные, а знакомые с правилами гигиены. Мы моем руки перед едой, стараемся следить за свежестью еды, не пьем воду из-под крана. И все равно летом, особенно на даче, мы не застрахованы от расстройств работы кишечника, а также от отравлений и кишечных инфекций.

Летом на даче никто из нас не застрахован от отравлений и кишечных инфекций

По каким причинам возникают эти проблемы? Как понять, что пора обратиться к врачу, а с какими ситуациями быстрее и разумнее справиться своими силами? Что делать, если вы подозреваете отравление? Возможна ли профилактика кишечных проблем?

Отравление летом: неочевидные причины

«Слепые пятна» гигиены

Специалисты до сих пор именно грязные руки считают одной из основных причин летних отравлений. Мы не сомневаемся, что вы моете руки перед едой и приготовлением пищи. А в процессе? Важно мыть руки во время приготовления еды, если приходилось, например, трогать немытые овощи, только что снятые с грядки, или необработанное мясо. Следует мыть и нож, которым вы чистили овощи или фрукты, или резали мясо. Необходимо мыть теплой водой с мылом разделочные доски при переходе от одного этапа приготовления еды к следующему или при использовании одной доски для разных продуктов. Если посуда, из которой вы планируете есть, хранится на открытых полках или в мойке, ее тоже следует предварительно помыть. Также нужно помнить, что под длинные ногти забивается земля, которую обычным мытьем с мылом удалить достаточно сложно — потребуется специальная щеточка.

Недостаточно чистые овощи и фрукты

Многие думают, что «свои», «домашние», не обработанные пестицидами фрукты, овощи и зелень тщательно мыть необязательно. Дети вообще предпочитают овощи и фрукты с куста, дерева или даже с земли. Между тем, на плоды попадают почва и вода, содержащие огромное количество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных, и садятся или даже живут насекомые, которые часто переносят возбудителей кишечных заболеваний. Органические удобрения типа навоза или настоявшейся луковой шелухи, которые могут попасть на зелень и ягоды, — тоже не самая полезная приправа для нашего кишечника.

Даже если фрукты и овощи кажутся нам чистыми, они могут стать причиной инфекции

Еще одна распространенная ошибка — помыть фрукты или ягоды и поставить на стол, чтобы угощаться в любой момент. При этом всего лишь одна муха, посидевшая на плодах, может стать причиной инфекции у всей семьи.

Плохое качество воды

Вода из колодца или родника кажется чистой, вкусной, «живой». Однако пить ее неочищенной и некипяченой настоятельно не рекомендуется. Также не стоит мыть ею овощи и фрукты или использовать для чистки зубов. Аргумент, что из этого колодца пили несколько поколений, неубедителен. В ваше отсутствие в колодец могло попасть что угодно. К тому же, в последние годы часто наблюдается загрязнение воды в открытых источниках (к которым относится и колодец) нитратами и тяжелыми металлами из почвы, а бактериологическая опасность в жару может возникнуть в любой момент. Оптимальный источник воды на даче — артезианская скважина, воду из нее можно пить необработанной. Колодезную и родниковую воду из соображений безопасности лучше фильтровать и кипятить, особенно для детей.

Неправильное хранение и обработка продуктов

Бытовые условия на даче обычно более скромные, чем в городской квартире. Но даже если на даче есть холодильник, в частном секторе часто бывают перебои с электроэнергией, из-за которых продукты в холодильнике портятся. При этом именно на дачу продукты закупаются впрок, так как в ближайшей доступности магазинов может и не быть

Домашние молочные продукты часто становятся причиной отравления

Домашние молочные продукты (молоко, творог, сметана) также часто становятся причиной отравления. Лето — не самый подходящий период, чтобы покупать у «бабушек» домашние творог или сметану. Вы не знаете, когда были сделаны эти продукты, как хранились, сколько времени продавец здесь стоит. То же самое относится к пирожкам неизвестного происхождения. Как бы аппетитно они ни выглядели, лучше проявить осторожность.

Застолья на открытом воздухе

Помимо мяса, приготовленного на открытом огне и не всегда тщательно прожаренного, на стол подаются и другие блюда, которые в жаркую погоду являются настоящим «курортом» для различных бактерий и кишечных вирусов. Особенно опасными в этом плане являются салаты, заправленные майонезом или сметаной, которые стоят на столе несколько часов. Также стоит помнить о мухах и других насекомых, которые могут спокойно устроиться на любом блюде, находящемся на свежем воздухе. А мухи, как мы уже писали, это разносчики инфекций.

Отравление нитратами и нитритами, пестицидами и другими химическими веществами

Отравление овощами чаще происходит весной: именно в ранних и тепличных «дарах земли» обычно может быть повышенная концентрация нитратов. Но и летом есть риск отравиться, если приобрести товар недобросовестного производителя. Даже отравление самостоятельно выращенными овощами и фруктами не редкость, если удобрения и пестициды использовались не по инструкции. В прекрасное и любимое многими время года — лето — кишечные инфекции атакуют нас намного чаще, потому что теплая погода является благоприятным условием для жизнедеятельности различных вредных микроорганизмов.

Когда нужен врач?

Давайте будем говорить честно: не во все дачные поселки может оперативно приехать скорая. У многих дачи находятся довольно далеко от их родного города, и они просто не знают, куда можно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, если симптомы проблемы неярко выражены, всегда есть надежда, что получится справиться с проблемой своими силами и «не портить выходные» всей семье. Поэтому, находясь на даче, мы не торопимся обращаться к врачам, если только не возникла крайняя необходимость.

Узнайте заранее, куда обращаться за медицинской помощью при необходимости

Но если состояние сопровождается симптомами, приведенными ниже, то обращаться за медицинской помощью обязательно:

температура поднялась выше 37,5 градусов;

сильная рвота и диарея держатся 1-2 дня, и их интенсивность не снижается даже после приема сорбента и соблюдения диеты;

стандартные симптомы расстройства ЖКТ сопровождаются головной болью, головокружением, редким пульсом, затрудненным дыханием;

симптомы держатся неделю и больше;

если диарея и рвота наблюдаются у ребенка или пожилого человека.

Постарайтесь узнать заранее, куда и когда можно обратиться за медицинской помощью в вашей местности и продублируйте эту информацию на нескольких носителях (в телефоне, в блокноте, на стикере на холодильнике и в бумажнике). Скорее всего, эта информация не понадобится, но если вдруг что-то случится, вы сможете действовать быстрее и спокойнее. Есть еще один нюанс: кишечную инфекцию желательно лечить под наблюдением врача. Возникает вопрос: как отличить отравление от кишечной инфекции? К сожалению, самостоятельно сделать вывод о том, инфекция или отравление, практически нереально. Хотя разница между кишечными инфекциями и отравлением есть:

кишечные инфекции легко передаются от человека к человеку (через невымытые руки, посуду);

отравления, естественно, не заразны.

Однако в ситуации, когда все члены семьи ели одно и то же, сложно понять, произошло инфицирование или отравление. Если есть подозрение именно на инфекцию, обратитесь к врачу!

Что делать при отравлении или кишечной инфекции?

Принять сорбент (2-3 раза в день)

Сорбент принимают при первых симптомах кишечных проблем. После него в течение часа не следует принимать никаких других лекарств или пищи. В качестве подходящего варианта рассмотрите Жидкий уголь на основе пектина. Пектин связывает яды как неорганического (ядохимикаты, тяжелые металлы), так и органического (бактерии и продукты их жизнедеятельности) происхождения и выводит их из организма. При этом сорбционная способность пектина в десятки раз выше, чем у активированного угля.

Жидкий уголь — эффективный сорбент нового поколения

Ребенку можно принять специальный Жидкий уголь для детей, который вкуснее других сорбентов, но не уступает в эффективности, что подтверждается результатами клинических исследований. Важно, что Жидкий уголь начинает действовать быстрее, чем таблетки, так как, в отличие от них, напитку не надо растворяться в содержимом желудка. Также благодаря жидкой форме приема Жидкий уголь вносит свой вклад в борьбу с обезвоживанием. А еще Жидкий уголь усилен пребиотиком для нормализации микрофлоры ЖКТ, которая страдает при интоксикациях.

Бороться с обезвоживанием

Сегодня существуют разные средства для для пероральной регидратации при отравлении и кишечных инфекциях (Регидрон, Орасан, Гастролит, Маратоник и другие). Также следует пить чистую воду или некрепкий и несладкий черный чай. Помните: противодиарейные препараты принимать нежелательно. Они останавливают естественный очистительный процесс организма, при этом ядовитые вещества остаются в организме, усиливая интоксикацию.

Воздержаться от еды Минимум 6 часов, а лучше первые сутки вообще отказаться от еды.

Диета при отравлении

Первая пища, которую можно себе позволить, — сухарики из белого хлеба. Затем можно переходить к слизистым супам из рисовой или овсяной крупы. На второй день при хорошем самочувствии можно съесть немного белого куриного мяса, отварного или в виде котлет на пару.

Сухарики — первая пища, которую можно себе позволить после отравления

Две недели после отравления или кишечной инфекции необходимо воздерживаться от жирной и острой еды, продуктов с большим содержанием сахара, тяжелого белка (например, говядины). При кишечной инфекции и отравлении не следует есть фрукты как минимум неделю — они провоцируют брожение и могут вызвать боли в животе.

Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций

1. Если у вас возникли любые сомнения в качестве продуктов или готового блюда, не перерабатывайте, а выбрасывайте! 2. Обязательно тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением. 3. Следите за сроком годности купленных и самостоятельно приготовленных продуктов. 4. Не покупайте продукты с рук или в сомнительных местах. 5. Не оставляйте готовую еду, ягоды и фрукты на открытом воздухе. 6. Защищайте пищу от мух и других насекомых 7. Тщательно мойте руки с мылом, особенно после садово-огородных работ. 8. Кипятите воду, которую пьете, которой моете фрукты и овощи, а также чистите зубы. 9. Избегайте продуктов, выращенных с большим количеством нитратов и пестицидов. Если вы покупаете фрукты, овощи и ягоды, имеет смысл приобрести портативный нитратомер. Соберите аптечку со средствами от отравлений и кишечных инфекций

Сорбент (Жидкий уголь, Жидкий уголь для детей или другие)

Регидрирующие средства (Регидрон, Орасан, Гастролит, Маратоник)

Спазмолитические средства (Но-шпа, экстракт фенхеля и т.д.)

Термометр

Вас также могут заинтересовать публикации:

Это вы что-то съели… Пищевые отравления и острые кишечные инфекции

Что делать при отравлении грибами

Как избежать отравления ядовитыми грибами

Боли в животе: опасно ли это?