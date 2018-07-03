Моторное масло для спортивных соревнований: как обслуживают гоночные автомобили

Люк Вудхэм — звезда в мире спортивного дрифта, 29-летний гонщик из Великобритании. Первой заметной вехой в его карьере стала бронза на Чемпионате Великобритании по дрифту в 2013 году. Сегодня Люк является четырёхкратным чемпионом мира в престижных гонках Gymkhana GRiD — он одерживал победу 4 года подряд: в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. В 2016 году Люк также завоевал чемпионский титул в гонках серии Gymkhana в родной Великобритании, а в 2017 году повторил свой результат.

Сегодня знаменитый спортсмен и эксперты компании Castrol раскроют несколько секретов технической подготовки гоночного автомобиля к соревнованиям.

Люк, насколько, по вашему мнению, качество моторного масла влияет на эффективность работы автомобиля?

Люк Вудхэм: Безусловно, качество моторного масла напрямую влияет на работу автомобиля, и это особенно важно во время гонки на результат. Высококачественное моторное масло защищает двигатель от перегревов на высоких скоростях и во время сложных манёвров, хорошо смазывает детали двигателя.

Вы используете специальное моторное масло для гоночных соревнований или известные всем продукты?

Люк Вудхэм: Во время гонок в моей машине залито полностью синтетическое моторное масло Castrol.

Эксперта Castrol: в автомобильном спорте могут использоваться как гоночные масла, так и масла, доступные простым автовладельцам. Если говорить о соревнованиях команд, имеющих заводскую поддержку — например, Formula-1, WRC, WRX и т.п., где борьба ведется за тысячные доли секунд, а силовые агрегаты имеют мало общего со своими гражданскими прототипами, то таким командам масляные компании предоставляют продукты, разработанные под каждый конкретный болид. Для более демократичных серий, как правило, используются масла из «верхних» линеек. Например, в ассортименте Castrol — это полностью синтетические продукты премиальной линейки — Castrol EDGE SUPERCAR. Эти масла были протестированы в суперкарах ведущих мировых производителей, и также подходят для использования в обычных автомобилях, эксплуатируемых с повышенной нагрузкой.

Применяете ли вы специальные добавки или присадки в масле?

Люк Вудхэм: Нет, никаких особых компонентов в масло мы не добавляем. Серийное масло Castrol, которое мы используем, и так отлично справляется со своей задачей.

Каким испытаниям подвергаются автомобили во время соревнований? Помогает ли моторное масло лучше справляться с большими нагрузками, и дают ли преимущества на треке высококачественные масла? Какие именно функции моторного масла наиболее важны для вождения в экстремальных условиях спортивного дрифта?

Люк Вудхэм: На соревнованиях высококачественное моторное масло жизненно необходимо. Перегрев двигателя как минимум заставит гонщика сойти с трассы, а качественное масло помогает сохранить необходимый температурный режим под капотом.

Эксперт Castrol: если мы говорим о дрифте, то на первый план выходят такие свойства масла, как прочность масляной пленки и антипенные свойства. Особенно это актуально для автомобилей, не оснащенных картером «сухого» типа. При «перекладке» автомобиля возможен отток масла от маслозаборника масляного насоса, что может вызвать эффект масляного голодания, при этом в систему попадает избыток воздуха, что ведет к пенообразованию, подавлять которое призваны антипенные присадки. Также важно правильно выбрать вязкость смазочного материала. Автомобиль работает в режиме максимальной мощности, но скорость движения при этом не высока, к тому же, радиатор системы охлаждения, как и весь автомобиль, «едет боком», что снижает эффективность всей системы. Это ведет к перегреву моторного масла, снижению вязкости и прочности пленки масла.

Насколько периоды между заменами масла в автомобиле влияют на его производительность?

Люк Вудхэм: Для каждого двигателя в зависимости от условий его эксплуатации существует рекомендованный интервал замены масла. Для гоночных автомобилей, конечно, условия особые: я меняю моторное масло в своей машине после одной или двух гонок.

Эксперт Castrol: качественные смазочные материалы разрабатываются с расчетом на сохранение эффективности в течение всего межсервисного интервала. В первую очередь это относится к стабильности вязкостной характеристики продукта и сохранению его моющей и антиокислительной функции. То же можно сказать и о системе фильтрации смазочного материала. То есть, если автовладелец затягивает со своевременной сменой масла, избыток загрязнений оказывается в системе смазки, что ведет к полному срабатыванию моющих присадок, повышению вязкости масла, и провоцирует процессы шламообразования.

Как вы думаете, возможно ли произвести «вечное» моторное масло, которое не будет требовать замены?

Люк Вудхэм: Это было бы замечательно, но я не думаю, что это возможно.

Какой, по вашему мнению, максимальный интервал замены масла, возможный для легкового автомобиля?

Люк Вудхэм: Срок службы моторного масла для каждого авто и его владельца индивидуален, ведь у всех разный стиль вождения и условия эксплуатации. Я бы советовал не рисковать и следовать спецификациям автопроизводителей при подборе и замене масла.

На что стоит обращать внимание механикам при замене моторного масла?

Люк Вудхэм: По моему опыту, при замене масла важно, во-первых, полностью слить отработанное масло, а в некоторых случаях даже промыть двигатель. Также очень желательно поменять масляный фильтр.

Эксперт Castrol: в первую очередь стоит обратить внимание на узлы, никак не связанные с системой смазки. Замена масла — это, пожалуй, единственная процедура, позволяющая посмотреть на автомобиль снизу. Поэтому, пока старое масло стекает из поддона, стоит обратить внимание на детали систем торможения и рулевого управления. Затем стоит обратить внимание на консистенцию смазочного материала. Слишком высокая вязкость, равно как и повышенная текучесть, могут указывать на неисправности силового агрегата. Но здесь крайне важно не удариться в крайность: вязкость масла зависит от его температуры, поэтому не стоит рассчитывать, что из «холодного» мотора масло будет сливаться также быстро, как и из прогретого до рабочей температуры.