Салат с копченой уткой и грушами

Салат из рукколы, карамелизованных груш, копченой утиной грудки и козьего сыра.

Ингредиенты

Груши 2 шт.

сливочное масло по вкусу

коричневый сахар 2 ч. л.

козий сыр 150 г грецкие орехи 1 горсть

руккола 75 г бальзамический уксус по вкусу

копченая утиная грудка 1 шт.

Способ приготовления

Груши помойте, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевины. Хорошо разогрейте сливочное масло и сахар в сковороде, выложите в нее груши. Готовьте на сильном огне, пока груши не карамелизуются.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Тем временем тонко нарежьте ломтиками утиную грудку.

Выложите рукколу на тарелку. Сверху разложите ломтики утки и груш. Посыпьте орехами и раскрошенным козьим сыром. Полейте бальзамическим уксусом. При необходимости посолите и поперчите.