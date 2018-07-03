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Оливковое масло как часть бьюти-рутины: советуют звезды
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Оливковое масло как часть бьюти-рутины: советуют звезды 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Гвинет Пэлтроу
Пэлтроу — один из главных бьютиголиков Голливуда и об уходе за собой знает все. После долгого перелета она обязательно наносит на кожу микс питательных масел. «Сгодится какое угодно — но особенно я люблю оливковое!» — говорит актриса.
Лив Тайлер
А вот Лив наносит оливковое масло на губы. «Особенно здорово делать это на ночь! — советует актриса. — Уже утром без страха и упрека наношу любую матовую помаду».
Алессандра Амбросио
У Алессандры свой рецепт идеальной маски для волос: «Оливковое масло плюс лимонный сок. Наношу эту смесь минимум раз в неделю — и, знаете, действительно работает!»
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