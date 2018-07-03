Разноцветная запеканка с морковью и шпинатом

Довольно диетическая запеканка, сочная за счет сока моркови и шпината. Продолжаем запасаться летними витаминами!

Для этого нам потребуется:фарш куриный — 700 г (я взяла куриные грудки и немного свинины);лук репчатый — 1 шт. ;морковь — 1 шт. ;шпинат свежий — 1 пучок;сливки 10-20% — 4 ст. ложки;соль (по вкусу) — 1 ч. ложка;перец черный молотый — 1 щепотка;растительное масло — 1 ст. ложка;отваренный рис — 6 ст. ложек.

ПриготовлениеПрокручиваем мясо вместе с луком, добавляем сливки, соль и специи по вкусу.

Хорошо перемешать и разделить на три частиХорошо перемешать и разделить на три части.

Мелко потереть морковь и нарезать шпинат, можно использовать для этого блендер.

Добавляем морковь в одну часть фарша, а шпинат в другую. Опять хорошо перемешиваем.

И во все три части добавляем по две столовые ложки отваренного рисаИ во все три части добавляем по 2 ст. ложки отваренного риса. Вновь перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем фарш слоями, сначала слой без добавок, затем с морковкой и последний — со шпинатом.

Уже красиво получилось:)

У меня керамическая форма, поэтому выставляю температуру в духовке на 180ºС и ставлю блюдо в еще холодный шкаф. Осталось подождать 30-40 минут. Затем вынуть форму из духовки, немного остудить и достать запеканку. Подавать лучше с овощами.

Красиво, сочно и полезно!

Обещаю, всем понравится, проверено:)