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Средиземноморский салат из фасоли
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Средиземноморский салат из фасоли 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытный салат из фасоли с перцем и зеленью.
Ингредиенты
Сухая фасоль 500 г  лимоны (сок) 2 шт.
оливковое масло 4 ст. л.
чеснок 2 зубчика
болгарский перец 2 шт.
зеленый лук 6 стеблей
петрушка по вкусу
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Фасоль замочите на ночь, затем отварите до готовности, но не допускайте разваривания.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняСредиземноморская
Перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зеленый лук и петрушку измельчите.
Для заправки взбейте венчиком оливковое масло с лимонным соком.
Фасоль сложите в салатник, добавьте перец, чеснок и зеленый лук. Добавьте заправку, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте.
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