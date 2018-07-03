Средиземноморский салат из фасоли

Сытный салат из фасоли с перцем и зеленью.

Ингредиенты

Сухая фасоль 500 г лимоны (сок) 2 шт.

оливковое масло 4 ст. л.

чеснок 2 зубчика

болгарский перец 2 шт.

зеленый лук 6 стеблей

петрушка по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Фасоль замочите на ночь, затем отварите до готовности, но не допускайте разваривания.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняСредиземноморская

Перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зеленый лук и петрушку измельчите.

Для заправки взбейте венчиком оливковое масло с лимонным соком.

Фасоль сложите в салатник, добавьте перец, чеснок и зеленый лук. Добавьте заправку, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте.