Шеф‐повар сборной Франции закупил для игроков подмосковного сыра

Шеф‐повар сборной Франции закупил 400 килограммов сыра для своих блюд у Олега Сироты . Ксавьер Руссо лично посетил сыроварню в Истринском районе Подмосковья.

Владелец «Русского пармезана» не сразу даже понял, что к чему. Гость из Франции сообщил, что ему нужно по три крупных головки сыра на каждый день: это в среднем 13 килограммов. Хозяин сыроварни с удовольствием рассказал о своем ассортименте и показал, как работают сотрудники. Повар был впечатлен и остановил свой выбор на сортах, которые по уникальному рецепту вымачивают в медовухе. Так и завязалось русско-французское сотрудничество на время, пока идет мундиаль.

Источник фото: телеканал «360»

«Он говорит: да нет, я не болельщик, я шеф-повар сборной Франции по футболу, ищу сыр для своих орлов, потому что они никуда без хорошего сыра не побегут. Нам сыр нужен для побед», — рассказывает Олег Сирота.

Источник фото: телеканал «360»