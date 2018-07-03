Шеф‐повар сборной Франции закупил для игроков подмосковного сыра 

Шеф‐повар сборной Франции закупил 400 килограммов сыра для своих блюд у Олега Сироты. Ксавьер Руссо лично посетил сыроварню в Истринском районе Подмосковья.
Владелец «Русского пармезана» не сразу даже понял, что к чему. Гость из Франции сообщил, что ему нужно по три крупных головки сыра на каждый день: это в среднем 13 килограммов. Хозяин сыроварни с удовольствием рассказал о своем ассортименте и показал, как работают сотрудники. Повар был впечатлен и остановил свой выбор на сортах, которые по уникальному рецепту вымачивают в медовухе. Так и завязалось русско-французское сотрудничество на время, пока идет мундиаль.
Источник фото: телеканал «360»
«Он говорит: да нет, я не болельщик, я шеф-повар сборной Франции по футболу, ищу сыр для своих орлов, потому что они никуда без хорошего сыра не побегут. Нам сыр нужен для побед», — рассказывает Олег Сирота.
Источник фото: телеканал «360»
Шеф-повар сборной Франции также закупил у Сироты крупную партию йогуртов. Говорят, нападающему Килиану Мбаппе больше всего нравится кисломолочный продукт со смородиной, а вот игроку Антуану Гризманну — с малиной. Повлияет ли это на игру французской сборной — увидим в пятницу: тогда Франция встретится с Уругваем в четвертьфинале Кубка мира в Нижнем Новгороде.