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Сплошные витамины: 6 рецептов ягодных смузи от блогеров
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Сплошные витамины: 6 рецептов ягодных смузи от блогеров 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Мама двойняшек Лера Чекалина (@ler_chek) и врач-диетолог Алла Манайкина (@your_figure_designer) поделились полезными рецептами смузи, которые заменят завтрак и помогут освежиться в жару.
Орехово-клубничный смузи
Кешью — 20 г Клубника — 30 г Миндальное молоко — 100 мл Малина — 30 г  Сложите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Если добавляете в смузи орехи, коктейль получается достаточно калорийным. Учитывайте это при подсчете КБЖУ.
Чернично–клюквенный смузи
Черника — 30 г Клюква — 10 г Голубика — 30 г Груша — ½ Банан — ½ Рисовое молоко
Ягоды промойте под холодной водой. Поместите в блендер. Залейте рисовым молоком. В жаркую погоду ягоды сначала можно поместить в морозильную камеру на 15 минут.
Мятный смузи с бананом
Черника — 30 г Малина — 30 г Банан — 1 шт. Мята Питьевая вода
Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте питьевой водой. Взбейте до однородной массы и сразу же пейте. Не храните смузи в холодильнике — теряет все витаминные свойства.
Смузи с кокосовым молоком и ананасом
Кокосовое молоко — 100 мл Ананас — 30 г Черешня — 30 г Абрикосы — 30 г  Из абрикосов и черешни удалите косточки. Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте кокосовым молоком. Взбейте. Этот коктейль легко превращается в сорбет. Разлейте по формочкам, вставьте деревянные палочки. Отправьте в морозильную камеру на 2-3 часа. Готово!
Смузи с миндальным молоком и клубникой
Миндальное молоко — 100 мл Клубника — 30 г Черная смородина — 30 г  В черной смородине больше витамина С, чем в цитрусовых, — это отличный витаминный коктейль. Но при контакте с воздухом он практически сразу же разрушается. Времени на раздумья нет: приготовили — выпили
Смузи с голубикой и шпинатом
Голубика — 40 г Шпинат — 50 г Груша — 30 г Питьевая вода
Сложите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Добавьте немного льда и несколько листочков мяты.
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