Сплошные витамины: 6 рецептов ягодных смузи от блогеров

Мама двойняшек Лера Чекалина (@ler_chek) и врач-диетолог Алла Манайкина (@your_figure_designer) поделились полезными рецептами смузи, которые заменят завтрак и помогут освежиться в жару.

Орехово-клубничный смузи

Кешью — 20 г Клубника — 30 г Миндальное молоко — 100 мл Малина — 30 г Сложите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Если добавляете в смузи орехи, коктейль получается достаточно калорийным. Учитывайте это при подсчете КБЖУ.

Чернично–клюквенный смузи

Черника — 30 г Клюква — 10 г Голубика — 30 г Груша — ½ Банан — ½ Рисовое молоко

Ягоды промойте под холодной водой. Поместите в блендер. Залейте рисовым молоком. В жаркую погоду ягоды сначала можно поместить в морозильную камеру на 15 минут.

Мятный смузи с бананом

Черника — 30 г Малина — 30 г Банан — 1 шт. Мята Питьевая вода

Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте питьевой водой. Взбейте до однородной массы и сразу же пейте. Не храните смузи в холодильнике — теряет все витаминные свойства.

Смузи с кокосовым молоком и ананасом

Кокосовое молоко — 100 мл Ананас — 30 г Черешня — 30 г Абрикосы — 30 г Из абрикосов и черешни удалите косточки. Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте кокосовым молоком. Взбейте. Этот коктейль легко превращается в сорбет. Разлейте по формочкам, вставьте деревянные палочки. Отправьте в морозильную камеру на 2-3 часа. Готово!

Смузи с миндальным молоком и клубникой

Миндальное молоко — 100 мл Клубника — 30 г Черная смородина — 30 г В черной смородине больше витамина С, чем в цитрусовых, — это отличный витаминный коктейль. Но при контакте с воздухом он практически сразу же разрушается. Времени на раздумья нет: приготовили — выпили

Смузи с голубикой и шпинатом

Голубика — 40 г Шпинат — 50 г Груша — 30 г Питьевая вода

Сложите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Добавьте немного льда и несколько листочков мяты.