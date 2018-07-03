Уха с «сюрпризом», или Как уберечься от заражения описторхозом

Какое счастье для женщин, если у них муж рыбак! Свежая, только что выловленная рыба из реки, согласитесь со мной, гораздо вкуснее и полезнее замороженной из магазина.

Хороша речная рыбка! Но в ней могут притаиться неприятные для здоровья сюрпризы

Однако речная рыба может стать причиной такой болезни как описторхоз. Конечно, от нее не умирают, но неприятностей для здоровья она немало приносит. Давайте разберемся, как заражаются описторхозом и что нужно сделать хозяйке на кухне, чтобы вместе с жареной рыбкой не подать на стол яйца описторхисов.

Как заражаются описторхозом?

Описторхоз вызывают печеночные трематоды — описторхи (кошачья или сибирская двуустка). Заболевание регистрируется на территории европейской и сибирской части России, на Украине, в Казахстане, в странах Юго-Восточной Азии. Восприимчивость к нему высокая. Наиболее серьезный риск заражения несут рыбы из семейства карповых.

Речная рыба — источник заражения описторхозом

Болезни подвержены люди, употребляющие сырую, плохо просоленную или недостаточно прожаренную и проваренную речную рыбу. Болеют также домашние и дикие животные, которые питаются сырой рыбой; человек заражается от домашних животных, когда их гладит, обнимает или целует. Для развития заболевания необходимо, чтобы яйца двуустки сначала попали в водоем, где их должен проглотить пресноводный моллюск. Через 2 недели яйца превращается в церкарии и покидают тело первого промежуточного хозяина. Затем церкарии должны внедрится в мышцы рыбы, где они проходят следующий цикл развития и становятся через 6 недель метацеркариями. Это половозрелые личинки, которые уже способны вызывать заболевание. Конечным хозяином является человек или рыбоядные животные.

Как проявляется заболевание, его симптомы

Если человек переезжает в зону, эндемичную по этому заболеванию, и заражается яйцами кошачьей двуустки, развивается острая форма инвазии. У постоянно живущих в эндемичной зоне болезнь зачастую носит хронический характер.

Не во всяком водоеме рыба безопасна для здоровья

Половозрелые яйца описторхов попадают в организм через зараженную рыбу. Паразит сначала селится в 12-перстной кишке, потом паразитирует в протоках печени и желчном пузыре. Заболевание может протекать в острой или хронической форме.

Острый описторхоз

Начальные симптомы болезни появляются через 2-4 недели после употребления в пищу зараженной рыбы. Если человек впервые встречается с инвазией, организм реагирует острым течением болезни, которое длится 1-2 месяца. Острый период болезни сопровождается:

лихорадкой,

ломотой во всем теле (интоксикацией),

диспептическими расстройствами (тошнота и рвота, неустойчивый стул, повышенное газообразование),

признаками гепатита (желтушность склер, темная моча и обесцвеченный кал),

снижением или отсутствием аппетита.

В процессе своей жизнедеятельности паразиты выделяют токсины, которые вызывают аллергическую реакцию в виде зуда и высыпаний на коже.

Если рыба заражена, она может стать причиной болезни человека и домашних животных

Хронический описторхоз

Эта форма болезни характерна наличием жалоб со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Сильные боли в правом подреберье, напоминающие печеночную колику, диспептические расстройства, чувство тяжести и распирания в области желудка, снижение аппетита; возможны аллергические реакции в виде крапивницы или отека Квинке. Проявления описторхоза порой путают с патологией печени и поджелудочной железы. Неприятные симптомы сопровождают больного почти постоянно и становятся причиной головных болей, раздражительности, быстрой утомляемости, слабости. Установить диагноз и назначить правильное лечение помогает исследование кала и дуоденального содержимого. Хронический описторхоз длится годами, до 20-30 лет. Со временем присоединяются симптомы хронического гепатита, хронического панкреатита, которые могут перейти в цирроз, рак печени или поджелудочной железы.

Как уберечься от заражения описторхозом?

Все знают, что любое заболевание лучше предупредить, чем его лечить. Лечение обойдется дороже, да и процесс это длительный, так как терапия проводится комплексно. Помимо применения антигельминтиков, назначают лечение, направленное на восстановление работы желудочно-кишечного тракта.

Если правильно готовить рыбу, проблем можно избежать

Главное правило: чтобы уберечься от описторхоза, не употребляйте зараженную речную рыбу. Особенно опасна вяленая, копченая, соленая, сырая или строганина. Но как узнать, заражена рыба или нет? К сожалению, невооруженным глазом этого не увидеть. Поэтому очень важно правильно проводить обеззараживание рыбы. Это делается с помощью:

заморозки,

засолки,

термической обработки (варка, жарка, изготовление консервов).

Замораживание

Личинки кошачьей двуустки хорошо переносят минусовые температуры и долго не гибнут. Поэтому, замораживая тушки, следите за равномерностью промерзания. При использовании домашних морозильных камер ориентируйтесь на следующие нормы (время промораживания и температура внутри тушки):

7 часов при t -40ºС,

14 часов при t -35ºС,

32 часа при t -28 ºС.

Замораживание рыбы требует соблюдения режима заморозки

Несоблюдение рекомендаций (недостаточно продолжительное замораживание или температура выше нормы) не гарантирует полного обеззараживания рыбы.

Соление

Надежный способ убить личинки — соление. Перед тем, как засолить рыбу, ее необходимо выпотрошить, вымыть, высушить бумажным полотенцем или дать стечь воде в дуршлаге. Подготовленные тушки укладывают в емкость, чередуя слой рыбы и слой соли; на 1 кг рыбы берут 140-150 г соли.

Засолка — надежный способ профилактики заражения

Оставляем рыбу для засолки минимум на 5 суток, если она небольших размеров. Если рыба крупная, то засол продолжается до 7-10 суток; чтобы сократить время, крупные тушки разрезают на небольшие куски.

Вяление

Многие любят вяленую рыбку. Чтобы она была безопасной, вяление проводят, соблюдая следующие правила:

Вялить рыбу нужно строго по правилам!

перед вялением рыбу потрошат, моют;

помещают подготовленный полуфабрикат в раствор соли (из расчета 2 кг соли на 10 кг рыбы) на 2 недели, вымачивают по вкусу и вялят в проветриваемом помещении;

если засоленную рыбу не вымачивать, то вяление должно длится не менее 3 недель;

крупную рыбу разрезают вдоль по хребту, чтобы она хорошо просолилась и затем провялилась.

Копчение

Коптят предварительно просоленную рыбу. При горячем копчении гибель личинок наступает при t +70…+80ºС в течение 2-2,5 часов. Для приготовления рыбы холодным копчением необходимо предварительно засолить или заморозить ее.

Копчение рыбы

Термическая обработка

Метацеркарии довольно чувствительны к высоким температурам. Если личинки удалить из рыбы, то они гибнут при температуре +55ºС в течение 5 минут. Но в кусках личинки гибнут не сразу. Если пожарить некрупную рыбу или котлеты из рыбного фарша, то для полного обеззараживания потребуется не менее 15 минут. Если рыба крупная, то прежде необходимо разрезать ее вдоль по хребту и жарить не менее 15-20 минут. Лучше всего готовить рыбу так: положите рыбные куски на раскаленную сковороду с жиром, обжарьте с одной стороны до образования румяной корочки, затем переверните, прикройте сковороду крышкой, убавьте огонь и жарьте до готовности.

Крупную рыбу нужно жарить не меньше 15-20 минут

Такое же время — то есть, 20 минут с момента закипания — понадобится для обеззараживания, если вы варите рыбный суп или уху. Крупную рыбу необходимо разрезать на порционные куски.

Любители рыбных пельменей могут доставать их из бульона через 5 минут с момента закипания.

Большие рыбные пироги следует выпекать не менее 1 часа, а если вы печете небольшие рыбные пирожки, то достаточно 20 минут.

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Рыбные консервы

Когда рыбы очень много, делают домашние рыбные консервы. Рыбу предварительно потрошат, моют и дают стечь воде. В подготовленные чистые банки объемом 0,5 л укладывают тушки, солят по вкусу, кладут специи; можно сверху добавить 1 ст. л. растительного масла; сверху прикрывают металлическими крышками (закатывать не надо) и стерилизуют одним из описанных далее способов.

Если вы решили законсервировать свой улов, соблюдайте технологию приготовления

Вариант 1 Банки ставят на противень и помещают в холодную духовку. Включают ее на 200ºС, оставляют на 4 часа. После банки осторожно, чтобы не обжечься, достают и сразу же закатывают.

Вариант 2 Банки ставят в скороварку, наполненную небольшим количеством воды (примерно до 1/2-1/3 высоты банок), зажигают огонь. Как только из скороварки начнет выходить пар, огонь убавляют и оставляют так на 1 час. После чего пар осторожно сбрасывают или ждут, пока скороварка немного остынет и можно будет открыть ее. Банки с рыбой достают и сразу закатывают.

Вариант 3 Можно обойтись без скороварки, поместив банки в обычную кастрюлю с водой. Тогда процесс приготовления консервов займет 4-5 часов.

Профилактика описторхоза

Не рискуйте употреблять сырую или недостаточно термически обработанную или посоленную рыбу.

Помните, что заразиться можно от животных, поэтому не кормите своих домашних любимцев сырой рыбой.

Не выбрасывайте рыбные отходы в водоемы.

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