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В Иркутской области пройдет дефиле костюмов вареника
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В Иркутской области пройдет дефиле костюмов вареника 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В селе Батама Зиминского района Иркутской области 7 июля проведут третий региональный фестиваль вареников «Пан вареник», сообщает «Телеинформ.
В этом году в программу мероприятия вошли конкурсы на лучшую частушку на тему фестиваля, на самый большой и самый маленький вареник, на необычную начинку, на самое большое количество съеденных вареников, а также дефиле костюмов вареника.
Гости фестиваля смогут попробовать вареники с самой разнообразной начинкой: со шкварками, с капустой, с фаршем, с мясом, с картошкой, творогом, грибами, вишней, гречкой, пшенкой, щавелем, свеклой и другими.
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