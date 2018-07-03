Ковбойский салат

Салат из свежих овощей, фасоли и кукурузы.

Ингредиенты

Белая фасоль (консервированная) 1 банка

черная фасоль (консервированная) 1 банка

консервированная кукуруза 2 банки

помидоры 500 г лук 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

острый перец 1 шт.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 4 ст. л.

винный уксус 3 ст. л.

итальянские травы 1 ст. л.

кинза 1 пучок

Способ приготовления

Оба вида фасоли и кукурузу откиньте на дуршлаг. Оставьте на некоторое время, чтобы стекла вся жидкость.

Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Тем временем помидоры, лук и перец нарежьте маленькими кубиками. Кинзу измельчите. Сложите все в салатник.

Для заправки смешайте масло, уксус и травы.

Добавьте фасоль и кукурузу к овощам, полейте заправкой, перемешайте и подавайте.