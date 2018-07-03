Ковбойский салат 

Салат из свежих овощей, фасоли и кукурузы.
Ингредиенты
Белая фасоль (консервированная) 1 банка
черная фасоль (консервированная) 1 банка
консервированная кукуруза 2 банки
помидоры 500 г лук 1 шт.
болгарский перец 1 шт.
острый перец 1 шт.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 4 ст. л.
винный уксус 3 ст. л.
итальянские травы 1 ст. л.
кинза 1 пучок
Способ приготовления
Оба вида фасоли и кукурузу откиньте на дуршлаг. Оставьте на некоторое время, чтобы стекла вся жидкость.
Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Тем временем помидоры, лук и перец нарежьте маленькими кубиками. Кинзу измельчите. Сложите все в салатник.
Для заправки смешайте масло, уксус и травы.
Добавьте фасоль и кукурузу к овощам, полейте заправкой, перемешайте и подавайте.