Сытный и питательный салат из говяжьего языка со свежими огурцами и отварными яйцами.
Ингредиенты
Говяжий язык 300 г огурцы 2 шт.
яйца 4 шт.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
майонез по вкусу
Способ приготовления
Отварите язык до готовности в подсоленной воде. Яйца отварите вкрутую. Затем охладите и нарежьте тонкими полосками.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Огурцы тоже нарежьте полосками. Сложите все ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Подавайте сразу.