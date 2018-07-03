Салат из говяжьего языка

Сытный и питательный салат из говяжьего языка со свежими огурцами и отварными яйцами.

Ингредиенты

Говяжий язык 300 г огурцы 2 шт.

яйца 4 шт.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления

Отварите язык до готовности в подсоленной воде. Яйца отварите вкрутую. Затем охладите и нарежьте тонкими полосками.

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Огурцы тоже нарежьте полосками. Сложите все ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Подавайте сразу.