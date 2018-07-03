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Салат из говяжьего языка
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Салат из говяжьего языка 

Карельские вести 2 часа назад
Сытный и питательный салат из говяжьего языка со свежими огурцами и отварными яйцами.
Ингредиенты
Говяжий язык 300 г  огурцы 2 шт.
яйца 4 шт.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
майонез по вкусу
Способ приготовления
Отварите язык до готовности в подсоленной воде. Яйца отварите вкрутую. Затем охладите и нарежьте тонкими полосками.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Огурцы тоже нарежьте полосками. Сложите все ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Подавайте сразу.
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