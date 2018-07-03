7 продуктов, снижающих аппетит

Чтобы похудеть, надо меньше есть и больше двигаться — таков универсальный рецепт, к которому сводятся в итоге все рекомендации. И хотя на самом деле все несколько сложнее, все же определенное рацио в этом есть.

Но вот беда: чтобы рецепт сработал, надо не только меньше есть, но и не испытывать чувство голода — в противном случае организм начнет не перерабатывать жир, а запасть его. И вот в этом случае могут помочь продукты, которые не только насыщают, но и снижают аппетит Просто ешьте их каждый день — и худейте на здоровье.

Овсянка

Лучше из цельных зерен, но в крайнем случае сойдут и хлопья — только, разумеется, без сиропа и сахара. Дело в том, что овес — продукт, богатый клетчаткой, которая не только медленно усваивается организмом, но и помогает сжигать уже накопленный жир. Ешьте на завтрак овсянку (а еще лучше — овсянку со свежими красными ягодами) — и худейте!

Яблоки

В этих фруктах содержится пектин — вещество, которое мешает организму запасать жир. Кроме того, регулярное употребление несладких яблок нормализует баланс сахара в крови и помогает привести в порядок обмен веществ. Главное — не есть яблоки натощак, чтобы не испортить желудок.

Авокадо

Супер-продукт, который должен как можно чаще появляться на столе у каждого, кто по-настоящему заботится о своем здоровье. Несмотря на высокую калорийность и насыщенность жирами, авокадо помогает бороться с лишними килограммами: мононенасыщенные жиры, содержащиеся в нем, помогают нормализовать обмен веществ, ускорить метаболизм, а также отлично насыщают и надолго сохраняют чувство сытости. Салат с авокадо — отличный ланч для тех, кто хочет быть красивым, здоровым и стройным.

Йогурт

Только не обезжиренный, без сахара и фруктовых наполнителей, конечно же. Йогурт — источник бесценного белка, который к тому же помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, скачки которого и заставляют нас чувствовать голод. А еще в йогурте содержатся бактерии, помогающие кишечнику стабильно работать. В общем, добавьте к вашей утренней овсянке баночку натурального йогурта — и уже через неделю заметите результат!

Творог

Еще один молочный продукт, от которого ни в коем случае нельзя отказываться. Вы знали, что в нем больше белка, чем, например, в говядине? А ведь белок — не только главный строительный материал для наших клеток, но и то вещество, недостаток которого и заставляет нас постоянно тянуться к чему-нибудь вкусненькому. Ешьте творог на полдник или на ужин — и ни о чем не беспокойтесь! (Только не обезжиренный!)

Грейпфруты

Даже если больше ничего не делать, а просто съедать половинку грейпфрута в день — можно за 3 месяца расстаться с двумя килограммами. Эти суперполезные цитрусовые помогают «разогнать» метаболизм и заставляют наш организм сжигать больше жира даже в состоянии «покоя». Единственное, о чем следует помнить: грейпфруты «отменяют» действие некоторых лекарств, например, гормональных контрацептивов. Если вы принимаете какие-либо препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем, как садиться на грейпфрутовую диету.

Бобовые

Еще один источник природного растительного белка — а еще витаминов группы В и полезных жиров. Кроме того, фасоль, нут, чечевица и бобы нормализуют уровень глюкозы и отлично насыщают. Хотите пореже наведываться к холодильнику? Приготовьте на обед немного бобов!