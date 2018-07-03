Салат из арбуза с брынзой

Легкий и освежающий салат из арбуза с брынзой и ананасом, с лимонной заправкой, базиликом и кедровыми орехами.

Ингредиенты

Листья салата 150 г арбуз (мякоть) 400 г ананас 200 г брынза 150 г оливковое масло 2 ст. л.

лимон (сок) 1 шт.

кедровые орехи 100 г базилик 50 г черный перец по вкусу

Способ приготовления

Листья салата хорошо помойте, обсушите и выложите на большую тарелку.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Арбуз очистите от семян, нарежьте крупными треугольниками или кубиками и выложите сверху на листья салата. Ананас нарежьте и выложите сверху на арбуз.

Брынзу нарежьте кубиками или раскрошите сверху на арбуз и ананас. Посыпьте мелко нарезанным базиликом.

Оливковое масло смешайте с лимонным соком, полученной смесью полейте салат. Поперчите и посыпьте кедровыми орехами. Поместите в холодильник на 20 минут, затем подавайте.