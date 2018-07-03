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Салат из арбуза с брынзой
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Салат из арбуза с брынзой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Легкий и освежающий салат из арбуза с брынзой и ананасом, с лимонной заправкой, базиликом и кедровыми орехами.
Ингредиенты
Листья салата 150 г  арбуз (мякоть) 400 г  ананас 200 г  брынза 150 г  оливковое масло 2 ст. л.
лимон (сок) 1 шт.
кедровые орехи 100 г  базилик 50 г  черный перец по вкусу
Способ приготовления
Листья салата хорошо помойте, обсушите и выложите на большую тарелку.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Арбуз очистите от семян, нарежьте крупными треугольниками или кубиками и выложите сверху на листья салата. Ананас нарежьте и выложите сверху на арбуз.
Брынзу нарежьте кубиками или раскрошите сверху на арбуз и ананас. Посыпьте мелко нарезанным базиликом.
Оливковое масло смешайте с лимонным соком, полученной смесью полейте салат. Поперчите и посыпьте кедровыми орехами. Поместите в холодильник на 20 минут, затем подавайте.
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