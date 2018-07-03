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Новокуйбышевский завод масел и присадок отметил 20-летний юбилей
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Новокуйбышевский завод масел и присадок отметил 20-летний юбилей 

ТРК Губерния 1 час назад
Промышленный юбилей в Новокуйбышевске. Одно из ведущих нефтехимических предприятий региона отметило своё 20-летие. Как встретили круглую дату — расскажет Кирилл Козин.
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