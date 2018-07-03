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Горячий салат из овощей с курицей
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Горячий салат из овощей с курицей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Необычное блюдо для сытного обеда или ужина — горячий салат из овощей с курицей и сыром.
Ингредиенты
Куриное филе (вареное) 1 шт.
картофель 2 шт.
стручковая фасоль 1 горсть
сыр 100 г  помидоры черри 5 шт.
зелень по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 2 ст. л.
горчица 1 ч. л.
винный уксус 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Картофель очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте в небольшом количестве масла до румяной корочки. Затем добавьте стручковую фасоль (если она замороженная, предварительно обдайте ее кипятком), готовьте еще несколько минут. Посолите и поперчите, сложите в салатник.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем нарежьте кубиками куриное филе и сыр. Добавьте к овощам.
Для заправки смешайте горчицу с уксусом и понемногу влейте масло, тщательно взбивая ложкой. Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте. Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры и измельченную зелень. Подавайте сразу.
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