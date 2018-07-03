Горячий салат из овощей с курицей

Необычное блюдо для сытного обеда или ужина — горячий салат из овощей с курицей и сыром.

Ингредиенты

Куриное филе (вареное) 1 шт.

картофель 2 шт.

стручковая фасоль 1 горсть

сыр 100 г помидоры черри 5 шт.

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 2 ст. л.

горчица 1 ч. л.

винный уксус 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте в небольшом количестве масла до румяной корочки. Затем добавьте стручковую фасоль (если она замороженная, предварительно обдайте ее кипятком), готовьте еще несколько минут. Посолите и поперчите, сложите в салатник.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем нарежьте кубиками куриное филе и сыр. Добавьте к овощам.

Для заправки смешайте горчицу с уксусом и понемногу влейте масло, тщательно взбивая ложкой. Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте. Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры и измельченную зелень. Подавайте сразу.