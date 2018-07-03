Салат «Морской коктейль»

Салат «Морской коктейль» отлично подойдет для ужина, если вы любите морепродукты.

Ингредиенты

Коктейль из морепродуктов 400 г сливочное масло 30 г красный лук (маленький) 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

помидоры 2 шт.

зелень по вкусу

лимонный сок 2 ч. л.

оливковое масло 1-2 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Перец и помидоры разрежьте пополам. Из перца удалите семена, из помидоров — мякоть. Нарежьте овощи тонкими полосками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Растопите немного сливочного масла в сковороде. Обжарьте морепродукты до готовности. Снимите с огня и остудите.

Сложите морепродукты в салатник, добавьте овощи, измельченную зелень. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок и оливковое масло. Выложите на салатные листья и подавайте.