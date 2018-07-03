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Салат «Морской коктейль»
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Салат «Морской коктейль» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Салат «Морской коктейль» отлично подойдет для ужина, если вы любите морепродукты.
Ингредиенты
Коктейль из морепродуктов 400 г  сливочное масло 30 г  красный лук (маленький) 1 шт.
болгарский перец 1 шт.
помидоры 2 шт.
зелень по вкусу
лимонный сок 2 ч. л.
оливковое масло 1-2 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Перец и помидоры разрежьте пополам. Из перца удалите семена, из помидоров — мякоть. Нарежьте овощи тонкими полосками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите немного сливочного масла в сковороде. Обжарьте морепродукты до готовности. Снимите с огня и остудите.
Сложите морепродукты в салатник, добавьте овощи, измельченную зелень. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок и оливковое масло. Выложите на салатные листья и подавайте.
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