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Салат из спаржи и перепелиных яиц
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Салат из спаржи и перепелиных яиц 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
Прекрасное сочетание: спаржа, перепелиные яйца и голландский соус.
Ингредиенты
Спаржа 4 стебля
перепелиные яйца 3 шт.
руккола по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
яичный желток 1 шт.
вода 1 ст. л.
уксус 1 ст. л.
сливочное масло 30 г  Способ приготовления
Спаржу отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Яйца отварите всмятку (около 2-3 минут). Охладите в холодной воде.
Время готовки30 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем приготовьте соус. Взбейте желток с 1 столовой ложкой воды. Поместите на водяную баню и перемешивайте, пока соус не начнет густеть. Влейте растопленное масло и готовьте еще несколько минут, пока соус не достигнет нужной вам консистенции. Добавьте уксус, посолите и поперчите.
Выложите на тарелку рукколу, сверху положите спаржу и половинки перепелиных яиц. Полейте соусом, посолите и поперчите по вкусу.
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