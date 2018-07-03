Салат из спаржи и перепелиных яиц

Прекрасное сочетание: спаржа, перепелиные яйца и голландский соус.

Ингредиенты

Спаржа 4 стебля

перепелиные яйца 3 шт.

руккола по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

яичный желток 1 шт.

вода 1 ст. л.

уксус 1 ст. л.

сливочное масло 30 г Способ приготовления

Спаржу отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Яйца отварите всмятку (около 2-3 минут). Охладите в холодной воде.

Время готовки30 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем приготовьте соус. Взбейте желток с 1 столовой ложкой воды. Поместите на водяную баню и перемешивайте, пока соус не начнет густеть. Влейте растопленное масло и готовьте еще несколько минут, пока соус не достигнет нужной вам консистенции. Добавьте уксус, посолите и поперчите.

Выложите на тарелку рукколу, сверху положите спаржу и половинки перепелиных яиц. Полейте соусом, посолите и поперчите по вкусу.