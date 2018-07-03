Салат из курицы с фасолью и грибами

Сытный салат из курицы и фасоли с маринованными шампиньонами и сыром

Ингредиенты

Куриное филе 1 шт.

консервированная фасоль 2/3 банки

маринованный огурец 1 шт.

сыр чеддер 150 г маринованные шампиньоны 1 банка

майонез по вкусу

Способ приготовления

Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Фасоль промойте и тщательно обсушите. Маринованный огурец очень мелко нарежьте. Сыр крупно натрите. Грибы обсушите и нарежьте пластинками.

Сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте майонез. При необходимости посолите. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.