Ещё
Салат из курицы с фасолью и грибами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат из курицы с фасолью и грибами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сытный салат из курицы и фасоли с маринованными шампиньонами и сыром
Ингредиенты
Куриное филе 1 шт.
консервированная фасоль 2/3 банки
маринованный огурец 1 шт.
сыр чеддер 150 г  маринованные шампиньоны 1 банка
майонез по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
Фасоль промойте и тщательно обсушите. Маринованный огурец очень мелко нарежьте. Сыр крупно натрите. Грибы обсушите и нарежьте пластинками.
Сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте майонез. При необходимости посолите. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.
Карельские вести: последние новости
Салат из спаржи и перепелиных яиц Салат «Морской коктейль» Горячий салат из овощей с курицей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини67
Модели с неоднозначной внешностью1
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе1
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение