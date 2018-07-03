Салат из курицы с фасолью и грибами 

Сытный салат из курицы и фасоли с маринованными шампиньонами и сыром
Ингредиенты
Куриное филе 1 шт.
консервированная фасоль 2/3 банки
маринованный огурец 1 шт.
сыр чеддер 150 г маринованные шампиньоны 1 банка
майонез по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
Фасоль промойте и тщательно обсушите. Маринованный огурец очень мелко нарежьте. Сыр крупно натрите. Грибы обсушите и нарежьте пластинками.
Сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте майонез. При необходимости посолите. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.