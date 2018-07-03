Зеленый борщ

Витаминное летнее блюдо для семейного обеда — зеленый борщ со щавелем и шпинатом.

Ингредиенты

Растительное масло 2 ст. л.

лук 1 шт.

лавровый лист 2 шт.

морковь 1 шт.

соль по вкусу

щавель 150 г свинина 400 г перец горошком по вкусу

мука 1 ч. л.

яйцо (вареное) 1 шт.

картофель 4 шт.

шпинат 150 г Способ приготовления

Залейте мясо 1,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1,5 часов. Выньте мясо, а бульон процедите и опять доведите до кипения.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Добавьте в бульон нарезанный кубиками картофель и варите около 10 минут.

Лук и морковь очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте. Добавьте полученную смесь к бульону. Затем добавьте нашинкованный щавель и шпинат, лавровый лист, соль и перец. Готовьте в течение 5-6 минут.

Нарежьте мясо небольшими кусочками, яйцо нарежьте кружочками. Добавьте их в борщ, разлейте по тарелкам и подавайте.