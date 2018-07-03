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Зеленый борщ
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Зеленый борщ 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Витаминное летнее блюдо для семейного обеда — зеленый борщ со щавелем и шпинатом.
Ингредиенты
Растительное масло 2 ст. л.
лук 1 шт.
лавровый лист 2 шт.
морковь 1 шт.
соль по вкусу
щавель 150 г  свинина 400 г  перец горошком по вкусу
мука 1 ч. л.
яйцо (вареное) 1 шт.
картофель 4 шт.
шпинат 150 г  Способ приготовления
Залейте мясо 1,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1,5 часов. Выньте мясо, а бульон процедите и опять доведите до кипения.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Добавьте в бульон нарезанный кубиками картофель и варите около 10 минут.
Лук и морковь очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте. Добавьте полученную смесь к бульону. Затем добавьте нашинкованный щавель и шпинат, лавровый лист, соль и перец. Готовьте в течение 5-6 минут.
Нарежьте мясо небольшими кусочками, яйцо нарежьте кружочками. Добавьте их в борщ, разлейте по тарелкам и подавайте.
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