Витаминное летнее блюдо для семейного обеда — зеленый борщ со щавелем и шпинатом.
Ингредиенты
Растительное масло 2 ст. л.
лук 1 шт.
лавровый лист 2 шт.
морковь 1 шт.
соль по вкусу
щавель 150 г свинина 400 г перец горошком по вкусу
мука 1 ч. л.
яйцо (вареное) 1 шт.
картофель 4 шт.
шпинат 150 г Способ приготовления
Залейте мясо 1,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение 1,5 часов. Выньте мясо, а бульон процедите и опять доведите до кипения.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Добавьте в бульон нарезанный кубиками картофель и варите около 10 минут.
Лук и морковь очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте. Добавьте полученную смесь к бульону. Затем добавьте нашинкованный щавель и шпинат, лавровый лист, соль и перец. Готовьте в течение 5-6 минут.
Нарежьте мясо небольшими кусочками, яйцо нарежьте кружочками. Добавьте их в борщ, разлейте по тарелкам и подавайте.