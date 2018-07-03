Суп из цуккини и шпината

Нежный кремовый суп из овощей и свежей зелени.

Ингредиенты

Оливковое масло 2 ст. л.

чеснок 3 зубчика

лук 1 шт.

острый перец 0,5 шт.

цуккини 2 шт.

картофель 2 шт.

базилик 1 горсть

шпинат 200 г куриный бульон 1,5 л жирные сливки 60 мл тимьян 1 ст. л.

кумин 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Отварите картофель до готовности.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Выложите в нее мелко нарезанный лук и нарезанные кубиками цуккини. Когда лук станет прозрачным, а цуккини начнут становиться мягкими, добавьте измельченный чеснок и перец. Готовьте пару минут. Добавьте бульон, нарезанный картофель, тимьян и кумин. Доведите до кипения.

Уменьшите огонь до медленного, накройте крышкой и готовьте около 5 минут. Добавьте шпинат и базилик. Выключите нагрев, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Немного охладите суп и превратите его в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Затем перелейте суп обратно в кастрюлю и медленно вмешайте сливки. Посолите и поперчите. Подавайте сразу.