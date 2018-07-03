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Суп из цуккини и шпината
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Суп из цуккини и шпината 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный кремовый суп из овощей и свежей зелени.
Ингредиенты
Оливковое масло 2 ст. л.
чеснок 3 зубчика
лук 1 шт.
острый перец 0,5 шт.
цуккини 2 шт.
картофель 2 шт.
базилик 1 горсть
шпинат 200 г  куриный бульон 1,5 л  жирные сливки 60 мл  тимьян 1 ст. л.
кумин 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Отварите картофель до готовности.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Выложите в нее мелко нарезанный лук и нарезанные кубиками цуккини. Когда лук станет прозрачным, а цуккини начнут становиться мягкими, добавьте измельченный чеснок и перец. Готовьте пару минут. Добавьте бульон, нарезанный картофель, тимьян и кумин. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь до медленного, накройте крышкой и готовьте около 5 минут. Добавьте шпинат и базилик. Выключите нагрев, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Немного охладите суп и превратите его в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Затем перелейте суп обратно в кастрюлю и медленно вмешайте сливки. Посолите и поперчите. Подавайте сразу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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