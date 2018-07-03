Ещё
Рыбная солянка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбная солянка 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить на пикнике — ароматная рыбная солянка с маслинами и каперсами.
Ингредиенты
Рыба (осетр или форель) 400 г  томатная паста 2 ст. л.
соленые огурцы 150 г  каперсы 100 г  лук 1 шт.
маслины 1 банка
зелень по вкусу
черный перец горошком по вкусу
лавровый лист 2 шт.
соль по вкусу
лимон 1 шт.
Способ приготовления
Из рыбы отварите бульон, затем выньте ее, а бульон процедите. Снова поместите его на огонь и доведите до кипения.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Тем временем разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
Когда бульон закипит, добавьте в него томатную пасту, мелко нарезанные огурцы и обжаренный лук. Снова доведите до кипения, затем добавьте нарезанную рыбу, все специи, каперсы и маслины. Добавьте измельченную зелень и снимите с огня. Разлейте по тарелкам, положите в каждую по паре ломтиков лимона и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Суп из сельдерея Зеленый борщ Салат из курицы с фасолью и грибами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини67
Модели с неоднозначной внешностью1
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе1
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение