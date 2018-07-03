Рыбная солянка

Простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить на пикнике — ароматная рыбная солянка с маслинами и каперсами.

Ингредиенты

Рыба (осетр или форель) 400 г томатная паста 2 ст. л.

соленые огурцы 150 г каперсы 100 г лук 1 шт.

маслины 1 банка

зелень по вкусу

черный перец горошком по вкусу

лавровый лист 2 шт.

соль по вкусу

лимон 1 шт.

Способ приготовления

Из рыбы отварите бульон, затем выньте ее, а бульон процедите. Снова поместите его на огонь и доведите до кипения.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Тем временем разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.

Когда бульон закипит, добавьте в него томатную пасту, мелко нарезанные огурцы и обжаренный лук. Снова доведите до кипения, затем добавьте нарезанную рыбу, все специи, каперсы и маслины. Добавьте измельченную зелень и снимите с огня. Разлейте по тарелкам, положите в каждую по паре ломтиков лимона и подавайте.