Фаршмак или форшмак: рецепт

Буквальный перевод термина «форшмак» или «фаршмак» — «предвкушение». Первоначально это было горячее шведское кушанье, но со временем оно прижилось в Европе, где трансформировалось в холодную закуску.

Это блюдо неслучайно получило такое название. Оно будоражит аппетит у всех — и у женщин, и у мужчин, и даже у малышей. Далее рассмотрим рецепты с предложенными фото, которые пошагово расскажут о приготовлении закуски.

Форшмак из селедки — классический рецепт

Традиционный способ готовки форшмака из сельди включает в себя и другие ингредиенты — яблоко, лук-репку, вареные яйца, сливочное масло и выдержанные в молоке хлебные ломтики. Из этих продуктов получается удивительно вкусный рыбный паштет, из которого делают бутерброды с черным хлебом.

yandex_ad_1 Он придется кстати на завтрак, а на праздничный стол его можно оригинально подать, выложив на тарелке в форме рыбы.

Узнаем, как приготовить фаршмак или форшмак по классическому рецепту. Инструкция с пошаговыми фото научит тех, кто еще не знает, как готовить это уникальное блюдо.

Необходимое количество компонентов для традиционного блюда:

жирная сельдь — 1 тушка (примерно 0,5 кг);

яйца (вкрутую) — 2шт. ;

яблоко — 100 г (предпочтительнее сорта с кислинкой);

лук-репка — 20 г;

молоко — 1/2 стакана;

слегка подсохший белый хлеб — 60 г;

сливочное масло — 150 г;

соль — на усмотрение хозяйки. Допустимо добавить немного горчицы.

Приготовление:

Наиболее длительный и непростой этап — разделка и приготовление сельди. С нее снимают чешую, удаляют внутренности, из мякоти извлекают косточки. Приготовленную тушку режут на некрупные кусочки любой формы.

С яблока осторожно снимают кожицу и удаляют сердцевину. Лук и яйца тоже чистят. Потом эти компоненты нарезают кусочками. Они должны иметь такую же форму и размер, как сельдь.

Подсохший хлеб на 10 минут погружают в молоко. Важно не забыть и о масле — его заранее оставляют на кухне, чтобы оно приобрело в теплом помещении кремообразную структуру.

Находят подходящую посуду и смешивают в ней все компоненты, включая хлеб, который нужно предварительно отжать. Потом будущий паштет измельчают с помощью мясорубки или блендера до получения однородной плотной массы.

Теперь подошла очередь масла — его помещают к остальным компонентам и тщательно растирают. Соль кладут по вкусу, но соблюдают осторожность. Последний этап — охлаждение форшмака на протяжении 60 минут.

Форшмак с картофелем

Картофель отлично гармонирует с засоленной рыбой, и такое сочетание полюбилось многим людям. Поэтому нет ничего удивительно, что фаршмак или форшмак часто делают вместе с этим овощем. Блюдо получается очень питательным, и отлично утоляет голод на долгое время.

Рецепт с пошаговыми фото поможет приготовить оригинальную закуску.

yandex_ad_2 Компоненты:

филе малосоленой сельди — 0,5 кг;

яйца (вкрутую) — 3 шт. ;

клубни картофеля, сваренные вместе с кожурой — 150 г;

яблоко — 1 среднее;

белый хлеб — по 100 г;

молоко — 1/2 стакана;

зеленый лук — пучок;

сахарный песок — 2 ч. ложки;

горчица — 2 ч. ложки;

подсолнечное масло — 3 ст. ложки;

яблочный уксус — 2 ст. ложки;

измельченный черный перец — 3 г.

Приготовление:

Сельдь, которую очистили от чешуи и скелета, замачивают в течение нескольких часов в молоке, а белый хлеб — на протяжении 15 минут.

Из яиц извлекают желтки и перетирают их с сахарным песком, горчицей, уксусом, приправами и растительным маслом. В результате получается смесь, которая напоминает по консистенции майонез.

С яблок снимают кожицу и извлекают семена, измельчают с помощью мясорубки вместе с луком репкой, сельдью, картофельными клубнями и белым хлебом. Чтобы тщательно перемолоть все компоненты, процедуру повторяют еще 2-3 раза. Потом массу соединяют с соусом из желтков и скрупулезно перемешивают.

По окончанию приготовления блюду можно придать любую форму и выбрать для украшения разные продукты.

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Форшмак с творогом

Этот способ приготовления фаршмака или форшмака совсем не похож на классический рецепт. Однако блюдо приобретает необычную нежность и воздушность. Кроме этого, оно способно стать настоящей изюминкой праздничного стола.

Посмотрим алгоритм приготовления с пошаговыми фото и сделаем закуску самостоятельно.

Компоненты;

малосольная рыба — 0,4 кг;

яблоко (лучше выбирать сорта с кислинкой);

творог — 200 г;

лук-репка — 1 шт;

очищенные грецкие орехи — приблизительно 130 г;

соль, приправы и подсолнечное масло — на усмотрение хозяйки.

Приготовление:

Рыбу очищают от чешуи, извлекают внутренности и скелет. С лука снимают шелуху, а из яблока вырезают семечки и удаляют кожицу.

Все компоненты по очереди измельчают с помощью мясорубки. Потом массу смешивают и еще раз пропускают через бытовой прибор.

После этого в блюдо кладут соль, приправы и подсолнечное масло. Для хранения подбирают емкость с герметично закрывающейся крышкой, и отправляют ее в холодильник.

Форшмак с морковью

Блюдо, приготовленное таким способом, получается гораздо более вкусным, чем покупные паштеты. Его можно оригинально разместить на праздничном столе в тарталетках или красиво разложить в фигурных яичных белках.

Компоненты:

сельдь — 0,6 кг;

подтопленное сливочное масло — 100 г;

вареная морковь — 120 г;

яйцо (вкрутую) — 1 шт.

Приготовление:

Рыбу потрошат, удаляют чешую. Должна остаться только тушка. Внимательно извлекают скелет, а мякоть режут крупными кусочками.

Морковь и яйца чистят, измельчают так же, как и сельдь.

Подготовленные компоненты помещают в блендер и взбивают, пока не получится однородная масса воздушной консистенции. Если у хозяйки нет такого бытового прибора, то можно обойтись мясорубкой.

При таком способе нужно установить решетку с самыми маленькими отверстиями и повторить процедуру 2-3 раза.

Как приготовить форшмак по-еврейски

Традиционной кухне Израиля трудно соперничать с более популярными странами — Италией, Францией или Востоком. Но и в ней есть хорошо узнаваемые кушанья, которые нравятся многим людям. В этот список входит и фаршмак или форшмак.

Для его приготовления не потребуются электрические бытовые приборы, поэтому, по предоставленному ниже рецепту с пошаговыми фото, его может легко сделать любая хозяйка.

Компоненты:

мясо сельди, очищенное от чешуи, скелета и внутренностей — 0,75 кг;

картофельные клубни, сваренные вместе с кожурой, и подтопленное сливочное масло — по 150 г;

репчатый лук и кислые яблоки — по 0,2 кг;

яйца (вкрутую) — 3 шт. ;

приправы и уксус (допустимо использовать лимонный сок).

Приготовление:

Подготовленную сельдь прокручивают через ручную мясорубку или режут на очень маленькие кусочки.

В результате получается легкий фарш. Если в рыбе было очень много соли, то ее сначала вымачивают в течение нескольких часов.

Яйца, картофельные клубни и яблоко натирают с помощью терки с крупными отверстиями. Важно не класть очень много картофеля, иначе вместо рыбного паштета получится обыкновенный салат.

Основной нюанс этого блюда, приготовленного по-еврейски — лук. Его нельзя добавлять в сыром виде.

Овощ предварительно обжаривают на сливочном масле, причем последнего компонента нужно положить столько, чтобы лук полностью погрузился в него.

Потом соединяют рыбу, измельченные картофельные клубни, яблоко и яйцо. К ингредиентам добавляют лук. Масло, использованное для жарки, тоже выливают в общую массу. Компоненты тщательно смешивают и кладут в тарелку, предназначенную для подачи на стол.

Соленая сельдь прекрасно сочетается с традиционным русским алкогольным напитком — водкой. По этой причине форшмак обычно готовят на праздники и торжества.

Но и в обычный день каждый человек с удовольствием съест хлеб с этим кушаньем. Единственное, что остается сделать — выбрать лучший способ приготовления, который придется по вкусу всем членам семьи.