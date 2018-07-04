Топ-12 самых здоровых стран мира

Содержание1. Австрия2. Япония3. Польша4. Греция5. Финляндия6. Исландия7. Израиль8. Италия9. Австралия10. Испания11. Республика Сан-Марино12. Швеция

Почему в одних странах люди живут долго и счастливо, а в других нет? И что нужно сделать россиянам, чтобы стать одной из самых здоровых наций в мире?

Экскурс по живописным уголкам планеты с самыми высокими показателями здоровья и долголетия проводит MedAboutMe.

1. Австрия

Первые ассоциации, которые возникают, когда мы думаем об Австрии, — красочные деревеньки у подножия гор. Это очень красивая страна с великолепными пейзажами и чистым воздухом. Она является одной из немногих стран, которые предлагают своим жителям и даже туристам бесплатное медицинское обслуживание.

Австрийская система здравоохранения двухуровневая, это значит, что наряду с бесплатным обслуживанием, каждый желающий может приобрести премиальный план здоровья (то есть обслуживание в частных клиниках). Государственная поддержка здравоохранения высокая и составляет в среднем 5407$ на душу населения в год. Такие расходы гарантируют высокое качество медицинской помощи и достаточное количество врачей. Так, в 2011-м году Австрия была четвертой в мире по показателю соотношения врач — пациент. Здесь 5 врачей на каждую 1000 пациентов. Что касается продолжительности жизни австрийцев, в среднем это 81,3 года.

2. Япония

Японцы всегда считались одной из самых здоровых наций в мире. Здесь больше всего долгожителей — людей, которые живут дольше 100 лет. Небольшое островное государство имеет один из самых низких процентов ожирения в мире — всего 3,5%. Благодаря активному образу жизни и заботе о своем здоровье, жители Японии имеют сравнительно низкий риск возникновения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Каждый гражданин здесь охвачен государственной программой медицинского страхования. Расходы государства на здравоохранение составляют 3727$ в год на душу населения. Но есть и проблемы — в Японии один из самых низких уровней рождаемости в мире, следовательно, ее население стремительно стареет. Средняя продолжительность жизни составляет 83,8 лет.

Долгожительством японцы обязаны, помимо медицинской страховки, правильному питанию. Основой диеты здесь является рыба, а не красное мясо, морские водоросли (богаты йодом), овощи и зеленый чай. К молочным продуктам у японцев отношение неоднозначное, употребляют они их в небольшом количестве.

3. Польша

Польша гарантирует медицинское страхование для всех своих граждан, хотя каждый человек может самостоятельно выбрать, где ему получать помощь: в государственной больнице или в частной клинике. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 78,2 лет. На душу населения в год государство выделяет 1570$.

Важными маркерами качества жизни любой страны являются показатели младенческой и женской смертности. В Польше 4 ребенка из 1000 умирают до своего первого года рождения и 3 матери из 100 тысяч при родах. Это более низкие показатели, чем в среднем по миру: 30,5 случаев младенческой смертности на 1000 рождений и 216 случаев материнской смертности на 100 тыс. родов.

4. Греция

Если говорить о странах с самым высоким процентом здоровых людей, в том числе, долгожителей, нельзя обойти вниманием Грецию. Средняя продолжительность жизни в этом живописном месте планеты равна 81,6 годам. Показатели младенческой смертности примерно в 10 раз ниже, чем в среднем по миру: 3,1 случаев на 1000 детей. Государство здесь тратит на душу населения 2098$ в год.

Удивительно то, что страна входит в рейтинг здоровых наций мира, невзирая на факт, что здесь очень высокие показатели расположенности к вредным привычкам. К примеру, больше половины всех мужчин и треть женщин в Греции курят! К тому же потребление алкоголя здесь выше, чем в среднем по миру.

5. Финляндия

Среди стран Скандинавии, Финляндия занимает второе место по показателю продолжительности жизни. Она здесь — 81,4 лет. Коэффициент детской смертности в этом живописном уголке также крайне низкий — 1,9 смертей на каждые 1000 детей, что свидетельствует об эффективной системе здравоохранения и хорошем здоровье матерей. Кстати, поддержка беременных женщин здесь на самом высоком уровне. Каждой беременной женщине государство предоставляет пакет предметов первой необходимости, который включает в себя подгузники, одежду и постельные принадлежности.

Еще одним плюсом системы здравоохранения в Финляндии является большое количество врачей. Этот показатель в два раза превышает общемировой. На здравоохранение государство выделяет 3701$ в год на душу населения.

6. Исландия

Исландия по праву носит статус самой здоровой страны в мире. В ней самый низкий показатель младенческой смертности (всего 1,6 случаев на 1000 детей) и ничтожный показатель материнской смертности. В среднем люди здесь живут до 82,9 лет.

Помимо здорового генетического потенциала, каждый живущий в Исландии может рассчитывать на невысокий риск инфекционных заболеваний. Например, количество пациентов, страдающих от туберкулеза, здесь одно из самых низких в мире.

Высокая продолжительность жизни жителей Исландии объясняется не только эффективной работой системы здравоохранения (расходы на медицинскую помощь здесь составляют 3882$ в год на душу населения), но и здоровым образом жизни. Только 17% мужчин в Исландии курят, по сравнению с 34,8% в среднем по миру.

А вы знали?

Продолжительность жизни человека во многом зависит от своевременной диспансеризации. После того, как жители Швейцарии, Швеции и Финляндии сделали выбор в пользу ежегодного медицинского обследования, средняя продолжительность жизни там выросла до 83 лет! Благодаря ежегодной диспансеризации в Канаде, существенно уменьшилась смертность среди населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а продолжительность жизни выросла до 81 года. Подобными результатами может похвастаться и Норвегия. Несмотря на суровый климат, после введения обязательного ежегодного обследования продолжительность жизни здесь составляет в среднем 81 год.

Прошли ли вы диспансеризацию?

7. Израиль

Израиль — единственная страна на Ближнем Востоке, которая входит в список самых здоровых государств мира. Уровень заболеваемости туберкулезом здесь составляет всего 3,5 на каждые 100 тысяч человек. Для сравнения, мировой показатель — 140 человек на 100 тысяч.

Ученые сделали вывод, что население самых здоровых стран мира, как правило, сосредоточено в городских районах. Ситуация с Израилем это подтверждает: 92,2% израильтян проживают в городах. Продолжительность жизни в среднем составляет 82,1 год. На систему здравоохранения государство тратит 2599 $ в год на душу населения.

8. Италия

Как и все остальные страны из рейтинга самых здоровых государств мира, Италия гарантирует бесплатное медицинское обслуживание своим гражданам. Наравне с этим, каждый желающий может пользоваться услугами частных центров здоровья.

Средняя продолжительность жизни в Италии составляет 83,5 лет, но помимо прочего, здесь один из самых низких показателей в мире по рождаемости. На 1000 населения рождается всего 8 человек. Если годовой доход родителей в Италии меньше 12 тысяч долларов в год, государство выплачивает пособие на ребенка — 250 долларов в месяц.

По мнению экспертов, секретом долгожительства итальянцев является питание: высокое потребление оливкового масла (богатого на Омега-3 и 6 жирные кислоты), свежих фруктов и овощей, нежирного мяса и рыбы.

9. Австралия

Австралия славится не только своими пейзажами, но и уникальной системой здравоохранения. Страна имеет самые высокие баллы в мире по показателям благополучия. Важную роль в обеспечении долгожительства здесь играет стабильная экономика и крепкая система образования. В среднем люди живут 82 года. Чтобы добиться такого высокого показателя, государству понадобилось почти 40 лет. Так, во временном периоде с 1986 года по 2010 год уровень детской смертности в Австралии сократился более чем вдвое!

Главным секретом долгожительства жителей Австралии специалисты считают здоровый рацион и спорт. Австралийцы предпочитают натуральные продукты питания, и государство в полной мере их ими обеспечивает. Среди популярных видов хобби — активный досуг: плавание, серфинг, пешие прогулки, езда на велосипеде и игра в регби.

10. Испания

Продолжительности жизни жителей Испании можно позавидовать! В среднем — это 83,4 лет, что на 11,5 лет больше чем мировой показатель. Как и большинство самых здоровых стран мира, Испания является богатой страной со стабильной экономикой. На душу населения государство выделяет в год почти 3000$.

Испанская национальная система здравоохранения гарантирует каждому гражданину большинство медицинских услуг без каких-либо затрат с его стороны. Здесь на законодательном уровне заботятся о правильном питании, в основе которого свежая натуральная пища (фрукты и овощи). Многие жители соблюдают сиесту и танцуют «Фламенко», чувствуют себя здоровыми и… счастливыми.

11. Республика Сан-Марино

Маленькое государство в окружении Италии, не имеющее выхода к морю, славится своей системой здравоохранения, которая по признанию мировых экспертов оценена как одна из трех лучших в Европе. Если вы гражданин этой страны, вы автоматически получаете бесплатную медицину. При этом качество медицинской помощи здесь настолько высокое, что данная республика входит в число стран с развитым медицинским туризмом.

Продолжительность жизни здесь 83,5 лет. И обусловлена она в высшей степени стабильной экономикой и расходами государства на медицину, а также очень низким уровнем безработицы.

12. Швеция

Средняя продолжительность жизни человека в Швеции — 83 года. Рассказывая об этом уголке Земли, туристы обычно вспоминают высоких, счастливых и здоровых людей. И это действительно так! По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), результаты лечения в Швеции являются лучшими в мире. Система здравоохранения здесь финансируется за счет налогов и составляет 5219$ в год на душу населения. В дополнение к хорошей медицинской страховке, государство поощряет местные органы власти принимать участие в профилактической медицине.

Так, за последние 10 лет удалось добиться снижения количества курильщиков на 6%: для сравнения в 2000-м году их было 19%, а в 2012-м — уже 13%. По мнению экспертов, это одна из причин благополучия шведов. Другие положительные факторы — ставка в питании на жирные сорта рыбы, ржаной хлеб и свежие овощи, а также образ жизни — большинство людей выбирают активный отдых — походы, кемпинг, рыбалку, собирательство ягод и грибов.

Вывод:

Как показывает статистика, основой здоровья нации, прежде всего, являются высокие расходы государства на здравоохранение и своевременное оказание медицинской помощи. В большинстве стран-долгожителей медицинская помощь является бесплатной, существуют национальные программы профилактики распространенных заболеваний и поддержания материнства. Помимо этого, существенную роль играет национальная кухня и традиции страны. Здоровые нации выбирают натуральные продукты питания и активный досуг.

Комментарий экспертаАлександра Сергеевна Белодедова, врач-диетолог, терапевтАлександра Сергеевна Белодедова, врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт"]

— Как россиянам войти в список самых здоровых наций мира?

Начать следует с коррекции питания. К сожалению, современный россиянин употребляет очень много сахара. Даже если вы не добавляете сахар дополнительно, в 90% случаев вы съедаете много скрытого сахара — это не только кондитерские изделия, выпечка и газированные напитки, но и йогурты, и творожки с наполнителями, соки промышленного производства и даже кетчуп. Избыток сахара способствует набору лишних килограммов и возникновению сахарного диабета и преддиабета, а также способствует преждевременному старению. Выход — максимально исключить из рациона вышеперечисленные продукты.

В молочных продуктах, даже без добавления наполнителей, содержатся сахара природного происхождения (лактоза), особенно в цельном молоке. Взрослым людям я не рекомендую употреблять много молока, так как с возрастом часто возникает непереносимость лактозы. Из молочных продуктов полезнее всего кисломолочные продукты без добавок, творог, сыр.

Во фруктах также содержатся сахара природного происхождения (фруктоза), в связи с чем, я не рекомендую употреблять много фруктов — оптимально — ягоды и фрукты по сезону, цитрусовые, реже остальные фрукты. Ну и наконец, сахарозаменителями тоже не стоит злоупотреблять — они «обманывают» наш организм, приучая наши вкусовые рецепторы к сладкому вкусу. Самый безопасный среди сахарозаменителей — это порошок стевии. Но и его я рекомендую употреблять лишь на этапе постепенного отказа от сладкого.

Вторая наша беда — трансжиры (маргарин и пальмовое масло). Большинство производителей экономят на производстве продуктов, добавляя в них в качестве источника жира пальмовое масло и маргарин. Чаще всего это дешевая молочная продукция (творожный и сырный продукт, молоко) и дешевые кондитерские изделия. Трансжиры способствуют развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Выход — покупка продуктов у проверенных производителей, и домашняя выпечка, где вы будете уверены в составе продукта.

Третья беда — это соль. И соль это не только чипсы, закуски к пиву и соленые огурцы. Соль добавляется практически во все продукты промышленного производства и полуфабрикаты, даже хлеб. Выход — употребление максимально натуральных продуктов, не дешевых полуфабрикатов. При приготовлении пищу не досаливать.

Четвертая беда — употребление малого количества овощей ( ВОЗ рекомендует не менее 400 г в сутки) и цельнозерновых продуктов (круп, цельнозернового хлеба).

Пятая беда — употребление малого количества растительных жиров (оливкового масла и орехов), а так же Омега-3 жирных кислот (в первую очередь, это рыба жирных сортов — лососевые, сельдь).

К сожалению, большая часть нашего населения не осознают, что они едят, и неосознанно делают выбор в пользу нездоровых продуктов (потому что удобно, дешево, «вкусно», не требует особого труда в приготовлении и т.п.). Поэтому, я считаю, что здесь нужен не только личный, но и контроль государства — запрет на использование трансжиров в производстве продуктов питания, контроль содержания соли и сахара в продуктах. Тогда у нас есть шанс стать действительно здоровой нацией.

Комментарий экспертаРухшана Валерьевна Неупокоева, врач-диетолог, кардиолог, врач высшей категории

Здоровое питание — это, прежде всего, осознанное питание в нашем современном ритме жизни. И у каждого этот ритм свой, индивидуальный. Поэтому структура рациона у каждого будет своя. Но есть ряд основных принципов здорового питания, полезные привычки, при соблюдении которых вам гарантировано хорошее самочувствие и профилактика многих заболеваний.

1. Регулярный режим питания — важно помнить о необходимости кормить себя каждые 3-4 часа умеренными порциями и внимательно прислушиваться к тем сигналам голода и насыщения, которые посылает нам наш организм и гормональная система.

2. Достаточное количество воды в течение дня. Есть простые формулы подсчета, сколько воды выпивать: женщины — вес Х на 30, мужчины — вес Х 35. Полученный объем равномерно распределяется в течение дня, полезно пить воду за 5-10 минут до еды, можно в процессе еды, а вот после еды через 30-40 минут.

3. Ежедневно в рационе должно быть 300-500 г фруктов и 400-600 г овощей, соответственно по переносимости.

4. Понимание запретов и ограничений. Условно еду можно разделить на 3 категории: Ежедневная еда — это сложные углеводы; мясо и морепродукты, приготовленные без масел; овощи и фрукты; полезные жиры, чистая питьевая вода, молочные продукты и бобовые по переносимости. Праздничная еда — это наши любимые десерты и лакомства, кофе, еда на праздниках, в отпуске и встречах с родственниками и друзьями. Допустимая для здоровья кратность такой еды — 2-3 раза в месяц. Мусорная\токсическая еда — это фастфуд, сладкие газированные напитки, алкоголь — это крайне вредная еда, которую лучше избегать.

5. Достаточный сон и отдых. В многочисленных исследованиях показано, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, в 4,5 раза чаще имеют избыточный вес.

В понятие здорового питания входит: питание регулярное по режиму, разнообразное и сбалансированное по составу: белки, жиры, углеводы, растительные волокна, витамины и минералы.

Регулярность питания должна соблюдаться постоянно. Это может быть 3-5 разовое питание. При соблюдении этого правила человек не переедает, а энергия и необходимые для здоровья вещества поступают в организм своевременно, исключая вспышки сильного голода.

Разнообразие питания соблюсти довольно просто, употребляя ежедневно разные виды круп, мяса и рыбы, овощей, зелени, фруктов и молочных продуктов. Важно также использовать более здоровые способы приготовления пищи, в меньшей степени использовать жарку. Рекомендованное количество растительного масла — в среднем 2 столовые ложки в день.

Пример сбалансированного меню на день выглядит так:

2 больших фрукта, 2 порции салата, 1 порция — овощной суп, 1 порция — тушеные овощи, 2-3 порции белкового продукта (мясо, рыба, птица, яйца /1 порция — 2 шт.), 2 порции молочных продуктов; крахмальные продукты (крупы, макароны, картофель) — 3 порции, хлеб — 3 кусочка.

Людям с хроническими заболеваниями важно проконсультироваться с врачом и придерживаться индивидуальных рекомендаций.

Комментарий эксперта

С точки зрения тибетской медицины, угрозы для здоровья человека определяются его конституциональным типом. Он имеет врожденный характер и зависит от доминирования одной или двух регулирующих систем организма. Конституциональный тип этноса определяется климатическими условиями. Холодный климат порождает болезни холода, ветреный — болезни нервной системы (Ветра), а жаркий — болезни жара (печени, желчевыводящих путей).

Россия — холодная страна, для которой характерна ветреная погода с большим количеством осадков (за исключением южных регионов, Кавказа). Доминирующий конституциональный тип в Центральной полосе, Северо-Западном регионе, на большей территории России — это смешанный тип Слизь-Ветер. Именно к этому типу относится до 80% россиян, в первую очередь славянского и финно-угорского населения. Поэтому поддержание здоровья для нас — это в первую очередь, профилактика болезней Слизи и Ветра, то есть болезней холода.

Адаптируясь к климату, каждый народ разрабатывал свою национальную кухню и правила питания. Так для греков, итальянцев лучше всего подходит средиземноморская кухня, для японцев — японская, а для россиян — национальная русская кухня. Чем больше мы будем следовать ей, тем это будет лучше для нашего здоровья.

Прежде всего, нужно вспомнить, что такое национальная русская кухня. В России не было картофеля, его место занимала репа. Поэтому если готовить настоящие русские щи, то вместо картофеля в них нужно класть репу. Репа — согревающий продукт, картофель — охлаждающий. Заменив репу картофелем, мы сделали сбалансированное, полезное блюдо охлаждающим.

Чтобы избежать болезней холода, нам нужно придерживаться согревающего питания. Русская национальная кухня была именно согревающей. В первую очередь, она ориентировалась на рыбу, которая в избытке водилась в водоемах — реках, озерах, прудах. Рыба — согревающий продукт, одно из лучших средств профилактики болезней холода. Поэтому традиционное русское тельное, заливное, расстегаи, уха, запеченная рыба — важнейшая составляющая здорового питания в России.

Еще один чудесный согревающий продукт — икра. Черная икра сегодня недоступна, красная — доступна не всем. Но главное принцип — любая икра, пусть щучья, минтая или трески, в любом случае это прекрасный продукт для здоровья. Так же как печень трески или минтая вполне могут заменить традиционную русскую печень налима. Ешьте эти продукты, и вы укрепите здоровье.

Второе место в русской кухне занимают водоплавающие птицы — утки и гуси. Их мясо — превосходный согревающий продукт. Курятина также согревает, но в меньшей степени. Если мы откроем «Домострой», то увидим, что большое место в рационе XVI века занимала зайчатина — еще одно согревающее мясо. Сегодня его трудно найти, но можно заменить мясом кролика.

Репа, хрен, укроп, чеснок, семена льна и льняное масло — традиционные русские согревающие продукты. Есть выражение «проще пареной репы». Но кто из нас пробовал пареную репу или умеет ее готовить? А ведь репа не случайно вошла в топ продуктов русской кухни. Она согревает организм и препятствует болезням, которым мы подвержены больше всего — расстройствам Слизи и Ветра.

Еще один согревающий продукт русской кухни — грибы. Наши предки ели больше грибов, чем сегодня едим мы. При этом они практически не ели сахара, который оказывает сильное охлаждающее действие и провоцирует болезни холода. Вместо него они ели мед — полезный согревающий продукт. Они не пили охлаждающее пиво, а пили согревающую медовуху или ягодные морсы из клюквы, брусники. Не ели охлаждающие хлебобулочные изделия из белой муки, а ели ржаной хлеб. Он не дает лишнего веса, потому что энергетически это более сбалансированный продукт.

Этот перечень можно продолжать долго, но главный принцип ясен. Лучший способ стать здоровой нацией — это следовать традиционной, национальной кухне. Но именно национальной, то есть в том виде, какой она была пять или десять веков назад.

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