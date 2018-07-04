Ученые узнали, как коалам удается есть ядовитые растения

Ученые выяснили, почему коалы едят ядовитые растения без вреда для здоровья. Феномен разгадали специалисты из Австралии. Чтобы спасти популяцию коал от вымирания, эксперты проводили исследования их ДНК. Во время научных работ они сделали неожиданное открытие. Оказывается, сумчатые медведи не травятся ядовитыми листьями эвкалипта из-за особых генов, которые кодируют цитохромовые белки P450.

Как сообщает ФАН, названные ферменты способны окислять вредные вещества и выводить из организма коал вместе с уриной. Известно, что цитрохромы вырабатываются печенью животных.

Однако в неволе такой механизм коалам только мешает. Например, если сотрудники зоопарков прописывают животным антибиотики, то организм не позволяет лекарству уничтожить инфекцию.

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