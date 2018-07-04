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Эксперты проверили натуральность алтайского меда
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Эксперты проверили натуральность алтайского меда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была выявлена проба меда с низким диастазным числом.
Диастазное число — это основной показатель натуральности и зрелости мёда. Чем выше этот показатель, тем лучше мёд. Определяется диастазное число только в лаборатории.
Диастаза (амилаза) — фермент, способствующий разложению крахмала. Все натуральные меда, которые хранятся с соблюдением необходимых условий, содержат ферменты. Одним из важнейших является амилаза, так как по ее количеству можно контролировать качество меда. Помимо этого, диастаза (амилаза) является наиболее стойкой из всех ферментов меда, поэтому ее присутствие даже в незначительных количествах указывает на нарушение условий переработки и хранения меда.
Наиболее важными факторами, влияющими на величину диастазного числа, считаются погодные условия, при которых происходили сбор и переработка нектара пчелами, интенсивность взятка, степень зрелости откачиваемого меда, условия и длительность его хранения, способы переработки.
Говоря об этом показателе, хочется подчеркнуть, что диастазное число можно снизить до нулевой отметки, если мед хранить у источников тепла.
Известно также, что длительное хранение меда при низких температурах, как и при повышенных, снижает диастазное число. Более подробно читайте на сайте
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