4 июня — День рождения Калининграда и День салата «Цезарь»

4 июля — День рождения Калининграда.

Калининград — особенное место на карте России. И потому что стоит особняком, отдельно от остальной территории страны, и потому что к Европе ближе, чем к Москве. 4 июля 1946 года был подписан Указа о переименовании города Кёнигсберга в Калининград. С этой даты начинается новая, послевоенная эпоха в истории этого края. Город назвали в часть «всесоюзного старосты», который долгое время был Председателем Президиума Верховного Совета.

В этот день в Калининграде состоится широкое празднование, ликование, массовые мероприятия и народные гуляния. Два из них хочется отметить особо. Первый — это фестиваль уличной еды и снэков «Калининград Street Food» Бургеры, хот-доги и прочая уличная еда в Калининграде очень популярны. Тут множество небольших проектов, которые с удовольствием кормят горожан сэндвичами, суши-ролами, жареной рыбой, азиатской лапшой и прочими быстрыми и вкусными блюдами. И в день города эти проекты собираются на фестиваль, настоящий праздник быстрого перекуса по доступным ценам. Второй — специальное праздничное меню кафе и ресторанов города — «Завтрак по-калининградски». Местные кулинарные специалитеты всегда привлекали и туристов, и просто любителей вкусно поесть. Это и балтийский копченый угорь, и оленина из местного оленеводческого хозяйства, и домашние колбасы, и свиная рулька с квашеной капустой, и конечно, кёнигсбергские клопсы.

Поздравим же самую западную часть России с праздником и выпьем вместе с ними кружечку вкусного немецкого пива!

Сегодня День салата «Цезарь».

Если верить кулинарной статистике, каждые 20 секунд на Земле кто-то заказывает салат «Цезарь». Многие ошибочно полагают, что свое название салат получил в честь знаменитого императора или что родина салата — Италия, однако это не так. Салат Цезарь впервые появился в США, 4 июля 1924 года (в День независимости), благодаря известному американскому повару Цезарю Кардини.

В начале 20 века итальянец держал ресторан «У Цезаря» на границе Мексики и США. 4 июля 1924 года в День независимости поставщик запоздал с завозом свежих продуктов для ресторана, а посетителей нужно было как-то кормить, причем вкусно, все же главный праздник после Рождества.

Кардини решился на гастрономическую авантюру: смешал остатки салата романо, гренки и пармезан, заправив их смесью на основе оливкового масла, яйца, чеснока, лимонного сока и вустерского соуса. Новый салат очень понравился посетителям и уже на следующий день в ресторан набились желающие его попробовать.

Признание гурманов «Цезарь» получил в 1953 году: парижское Эпикурейское общество признало салат «лучшим американским рецептом последних 50 лет». В классическом представлении, основные ингредиенты салата Цезарь — это: сухарики из белого хлеба, салат Ромэн, сыр Пармезан и конечно же специально приготовленный соус, в состав которого входят: почти сырые яйца, оливковое масло, чеснок, сок лимона и вустерский соус. Со временем салат стал крайне популярным во всем мире и сегодня существуют десятки его вариаций.

Спасибо, мистер Кардини!

4 июля — День независимости в США.

Что едят американцы на свой главный государственный праздник?

Поскольку традиционно этот день все проводят на воздухе, устраивая пикник или барбекю, идут в ход те продукты и блюда, которые соответствуют этой непринужденной обстановке. Выбирается большая поляна, лужайка или пустырь, где расставляются столы с праздничным угощением: жаренными на гриле сосисками и ребрышками, гамбургерами, хот-догами, картофельными, макаронными и зелеными салатами; пирогами, фруктами, мороженным.

Также идут в ход бобы, запеченные в духовке, вареная кукуруза, различные снэки и картофельные чипсы, а также курица по техасски и американский мясной рулет с капустным салатом.

Из напитков — лимонад, кола и пиво, из фруктов — арбуз, и обязательно торт, украшенный клубникой (реже малиной) и черникой в виде американского флага. В сервировке стола используется праздничная символика: одноразовые тарелки, салфетки и прочее обильно украшено цветами флага, вилки, ложки и ножи должны быть также синими или красными.

А у нас в России к этому времени как раз начинает поспевать и красная малина, и темно-синяя черника!