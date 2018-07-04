Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской 

Светлана Шидловская, похудевшая на 30 кг., поделилась своим ТОП-ом перекусов и рассказала, можно ли есть крупы на ужин, если цель — похудение.
Завтрак
Овсяные оладьи с изюмом
Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Белок –1 шт. Изюм — 20 г. Свежие ягоды
Смешайте овсяные хлопья с яйцом и одним белком. Добавьте изюм. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки. Подавайте со свежими ягодами.
Перекус
Хлебцы с арахисовой пастой
Семга на гриле с диким рисом
Семга — 100 г. Рис — 50 г. Руккола — 30 г. Лимонный сок Морская соль Специи
Семгу замаринуйте в лимонном соке с солью и специями. Обжарьте на сковороде-гриль. Подавайте с диким рисом на подушке из рукколы.
Перекус
Творожные плюшки с чиа Творог — 120 г. Чиа — 5 г. Овсяные отруби — 30 г. Белок — 1 шт. Стевия
Смешайте все ингредиенты. Сформируйте плюшки. Обваляйте в отрубях. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон и доведите до готовности под крышкой. Подавайте с муссом из свежих ягод.
Совет! При похудении исключите из рациона муку высшего сорта. Ее можно заменить овсяной, льняной, рисовой.
Мой ТОП перекусов: орехи, хлебцы с сыром, протеиновые батончики, конфеты из сухофруктов.
Рыба с овощами
Белая рыба — 100 г. Цукини — 30 г. Болгарский перец — 30 г. Соль Специи
Запеките рыбу с овощами в конверте из фольги. Подавайте с половинкой лимона.
Совет! Откажитесь от круп на ужин, если цель — похудение. Из разрешенного: немного киноа.