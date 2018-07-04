Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской

Светлана Шидловская , похудевшая на 30 кг., поделилась своим ТОП-ом перекусов и рассказала, можно ли есть крупы на ужин, если цель — похудение.

Завтрак

Овсяные оладьи с изюмом

Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Белок –1 шт. Изюм — 20 г. Свежие ягоды

Смешайте овсяные хлопья с яйцом и одним белком. Добавьте изюм. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки. Подавайте со свежими ягодами.

Перекус

Хлебцы с арахисовой пастой

Семга на гриле с диким рисом

Семга — 100 г. Рис — 50 г. Руккола — 30 г. Лимонный сок Морская соль Специи

Семгу замаринуйте в лимонном соке с солью и специями. Обжарьте на сковороде-гриль. Подавайте с диким рисом на подушке из рукколы.

Перекус

Творожные плюшки с чиа Творог — 120 г. Чиа — 5 г. Овсяные отруби — 30 г. Белок — 1 шт. Стевия

Смешайте все ингредиенты. Сформируйте плюшки. Обваляйте в отрубях. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон и доведите до готовности под крышкой. Подавайте с муссом из свежих ягод.

Совет! При похудении исключите из рациона муку высшего сорта. Ее можно заменить овсяной, льняной, рисовой.

Мой ТОП перекусов: орехи, хлебцы с сыром, протеиновые батончики, конфеты из сухофруктов.

Рыба с овощами

Белая рыба — 100 г. Цукини — 30 г. Болгарский перец — 30 г. Соль Специи

Запеките рыбу с овощами в конверте из фольги. Подавайте с половинкой лимона.

Совет! Откажитесь от круп на ужин, если цель — похудение. Из разрешенного: немного киноа.