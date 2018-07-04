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Летний ягодный пирог: всего три шага приготовления
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Летний ягодный пирог: всего три шага приготовления 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Как быстро приготовить летний ягодный пирог? Очень просто, если под рукой наш пошаговый рецепт. Следуйте инструкции и у вас все получится. Приятного чаепития!
Ягодный пирог/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
150 г сливочного масла,
300 г муки,
1 ч. ложка соды,
2 яйца,
1 ч. ложка ванильного сахара,
100 г сахарного песка,
200 мл сметаны 25% жирности,
200 г разных замороженных ягод (черника, малина, вишня),
взбитые сливки.
Приготовление:
1. Холодное масло нарубите и порубите с мукой, смешанной с содой. Добавьте 1 яйцо и замесите тесто. Уберите в холод на 20 минут.
Шаг 1. Замешиваем тесто.
2. Тесто раскатайте в пласт и уложите в форму. Сверху распределите замороженные ягоды. Духовку разогрейте до +190°С.
Шаг 2. На тесто выкладываем ягоды.
3. Яйцо взбейте миксером с ванильным сахаром, сахарным песком и сметаной. Залейте этой смесью ягоды и выпекайте 40 минут.
Шаг 3. Заливаем сметанной смесью.
Дайте остыть, нарежьте и подайте со взбитыми сливками.
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