Летний ягодный пирог: всего три шага приготовления

Как быстро приготовить летний ягодный пирог? Очень просто, если под рукой наш пошаговый рецепт. Следуйте инструкции и у вас все получится. Приятного чаепития!

Ягодный пирог/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

150 г сливочного масла,

300 г муки,

1 ч. ложка соды,

2 яйца,

1 ч. ложка ванильного сахара,

100 г сахарного песка,

200 мл сметаны 25% жирности,

200 г разных замороженных ягод (черника, малина, вишня),

взбитые сливки.

Приготовление:

1. Холодное масло нарубите и порубите с мукой, смешанной с содой. Добавьте 1 яйцо и замесите тесто. Уберите в холод на 20 минут.

Шаг 1. Замешиваем тесто.

2. Тесто раскатайте в пласт и уложите в форму. Сверху распределите замороженные ягоды. Духовку разогрейте до +190°С.

Шаг 2. На тесто выкладываем ягоды.

3. Яйцо взбейте миксером с ванильным сахаром, сахарным песком и сметаной. Залейте этой смесью ягоды и выпекайте 40 минут.

Шаг 3. Заливаем сметанной смесью.

Дайте остыть, нарежьте и подайте со взбитыми сливками.