5 летних коктейлей на основе эспрессо, которыми можно удивить гостей этим летом

Аффогато с миндально-кофейным щербетом

Аффогато — пожалуй, самый простой и при этом элегантный коктейль на основе эспрессо. Знатоки его относят скорее даже к кофейным десертам, чем к коктейлям. Вариаций на тему аффогато в мире множество, неизменным остаются лишь два ингредиента — эспрессо и мороженое. Отлично подойдет, если к вам субботним днем заглянули внезапные гости.

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 капсулы эспрессо Peru Cajamarca от NESCAFÉ Dolce Gusto;

1 шарик ванильного мороженого;

50 г миндаля;

6 кубиков льда;

свежие листья мяты.

Способ приготовления

Приготовьте порцию эспрессо в кофемашине. Приготовьте щербет. Для этого в блендере смешайте ванильное мороженое, лед, миндаль и эспрессо, оставьте в морозильнике на 1,5 часа. Приготовьте еще одну порцию эспрессо и перелейте в прозрачный бокал. Достаньте из морозильника получившийся щербет и добавьте один шарик в эспрессо. Украсьте аффогато листьями мяты и сразу же подавайте гостям.

Ванильный фраппучино

Фраппучино — один из самых знаменитых холодных кофейных напитков. Его название произошло от смеси слов frappé (от французского «взбивать») и «капучино». Что парадоксально — ведь ничего от капучино в этом напитке нет. Но что можно утверждать точно — коктейль придется по нраву тем, кто хочет заменить традиционный горячий кофе чем-то более летним и интересным.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 капсула эспрессо;

2 ст.л. сгущенного молока;

150 мл молока;

4 кубика льда;

ванилин;

для украшения — взбитые сливки, шоколадный сироп, тертый шоколад.

Способ приготовления

Приготовьте эспрессо в кофемашине. Налейте в отдельную емкость молоко, добавьте в него сгущенку и щепотку ванилина. Перемешайте до получения однородной консистенции. Остудите эспрессо и молочную смесь в холодильнике в течение 30 минут. В высокую прозрачную кружку добавьте измельченный лед, молочную смесь и охлажденный эспрессо. Перемешайте. Украсьте фраппучино взбитыми сливками, тертым шоколадом и шоколадными сиропом.

Лунго-коктейль с ананасом и кокосом

С итальянского «лунго» переводится как «длинный». Этот напиток готовится так же как и эспрессо, но с гораздо большим количеством воды, в результате чего получается «растянутый» эспрессо-лунго. Традиционный лунго отличается пикантностью вкуса, поэтому его особенно любят настоящие ценители кофе. А под аккомпанемент тропических соков в виде коктейля лунго придется к месту на самой жаркой летней вечеринке.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 капсула лунго;

2 ст. л. кокосового молока;

2 ст. л. концентрированного ананасового сока;

3 кубика льда;

свежие листья мяты.

Способ приготовления

Смешайте в прозрачном высоком стакане кокосовое молоко и ананасовый сок. Приготовьте лунго Colombia Sierra Nevada, добавьте кофе в стакан и перемешайте содержимое ложкой. Добавьте лед и украсьте коктейль листочками мяты.

Карамельно-кофейный фрикшейк

Для многих из нас молочный коктейль — это вкус детства. Совершенно нечего стесняться, если детская любовь к сладостям не оставила вас даже во взрослом возрасте. Карамельно-кофейный фрикшейк — сумасшедший милкшейк, который поможет найти баланс между сладким детством и крепким кофейным вкусом взрослой жизни. А на украшении коктейля можно и вовсе «оторваться» и придумать свой необычный вариант декора — трубочки, сладости, печенье, взбитые сливки и всё сразу! Отлично подойдет для девичника в пижамах.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 капсула эспрессо;

200 мл молока;

150 г мороженого;

3 ст.л. карамельного сиропа;

для украшения — зефирки, ириски, сладкий попкорн, карамельный сироп, сливки.

Способ приготовления

Приготовьте эспрессо в кофемашине NESCAFÉ Dolce Gusto. Взбейте компоненты напитка с помощью блендера, перелейте в высокий прозрачный стакан. Дайте волю своему воображению и украсьте напиток как можно оригинальнее — зефирками, ирисками, взбитыми сливками и карамельным сиропом.

Кофейно-банановый коктейль

Кто сказал, что коктейльные рюмки годятся только для Манхэттена и Дайкири? Этот экстравагантный коктейль оценят все, кто хочет насладиться вкусным охлажденным кофе с шиком не меньшим, чем героини «Секса в большом городе».

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 капсула эспрессо;

100 мл греческого йогурта;

2 ст. л. сгущенного молока;

1 предварительно разрезанный на кружочки и замороженный банан;

4 кубика льда.

Способ приготовления

Приготовьте эспрессо в кофемашине. Кусочки банана, греческий йогурт, сгущенное молоко, лед и эспрессо смешайте в блендере в течение 30 секунд. Подавайте напиток в коктейльных рюмках, украсив бокал кусочком банана и кокосовой стружкой.