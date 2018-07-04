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5 продуктов, которые лишают жизненной энергии
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5 продуктов, которые лишают жизненной энергии 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ученые из Колорадского университета сообщили о продуктах питания, лишающих жизненного тонуса. В частности, могут вызывать упадок сил различные сладости — их употребление сначала способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови, а затем столь же резкому спаду. В результате гарантирован приступ бессилия, а затем и острого голода. По словам российского диетолога Светланы Бережной, в течение дня лучше не пить кофе и чай с сахаром — если без сладкого невозможно, лучше употреблять мед, он полезнее для энергетического баланса. Коньяк нередко советуют употреблять для эффекта бодрости. Но он может иметь место днем — если крепкий алкоголь выпивается вечером, это может плохо повлиять на выработку гормона сна мелатонина. Кроме того, коньяк способствует расширению и сужению сосудов — мозгу будет не хватать кислорода. Лишить тонуса способны и мучные продукты — они разбухают в желудке, замедляют пищеварение и вызывают физическую слабость и сонливость. Также ученые советуют осторожнее употреблять индейку: по их словам, содержащиеся в ее мясе протеины обладают расслабляющим эффектом и могут вызывать сонливость. Оказалась включена в этот список продуктов, отнимающих энергию, и жареная пища. Ее переваривание требует серьезных ресурсов — это значит, что будут ощущаться вялость и желание прилечь. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была подсчитана точная доза кофе, которая связана с эффектом защиты от преждевременной смерти.
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