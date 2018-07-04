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В Омске нашли фальсифицированный сыр
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В Омске нашли фальсифицированный сыр 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает омское управление Роспотребнадзора, специалисты выявили, как обтекаемо говорится в сообщении, «в обороте на объектах социальной сферы», фальсифицированный сыр с названиями «Голландский» и «Российский».
Во-первых, в самом продукте присутствуют жиры немолочного происхождения, то есть пресловутое пальмовое масло. Сыром такой продукт не имеет права называться.
Более того, предприятие-производитель (ООО «Фудсити») по заявленному на упаковке адресу (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 256 офис 2) отсутствует.
Специалисты Роспотребнадзора призывают омичей, обнаруживших эти сыры в магазинах, сообщить об этом в надзорное ведомство.
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