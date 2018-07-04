В Омске нашли фальсифицированный сыр

Как сообщает омское управление Роспотребнадзора , специалисты выявили, как обтекаемо говорится в сообщении, «в обороте на объектах социальной сферы», фальсифицированный сыр с названиями «Голландский» и «Российский».

Во-первых, в самом продукте присутствуют жиры немолочного происхождения, то есть пресловутое пальмовое масло. Сыром такой продукт не имеет права называться.

Более того, предприятие-производитель (ООО «Фудсити») по заявленному на упаковке адресу (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 256 офис 2) отсутствует.

Специалисты Роспотребнадзора призывают омичей, обнаруживших эти сыры в магазинах, сообщить об этом в надзорное ведомство.