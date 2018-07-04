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Рецепт дня: Чесночные гренки из бородинского хлеба с соусом горгонзола
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Рецепт дня: Чесночные гренки из бородинского хлеба с соусом горгонзола 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает взять паузу в полезном питании и приготовить гренки из бородинского хлеба с сырным соусом
СМИ сообщают об ажиотаже на слабоалкогольные напитки в городах ЧМ: не так давно 7 тысяч шведских болельщиков выпили буквально все пиво в центре Нижнего Новгорода. Повод приготовить чесночные гренки — закуску обезоруживающе простую, пленительно, провокационно вкусную и невероятно подходящую к пиву.
Впрочем, мы будем готовить не какие-нибудь чесночные гренки, а из бородинского хлеба с сырным соусом. Они без преувеличения чумовые: хрустящая румяная пикантная корочка, крупные крупинки соли, тонкий аромат подсолнечного масла, реснички тмина, шарики кориандра, приставшие к корочке бородинского — под обжигающе холодное пиво закуску лучше придумать трудно. А если еще обмакивать это великолепие в нежно-сливочный соус с отчетливым вкусом горгонзолы, то, боюсь, вы забудете даже о футболе.
Что потребуется:
500 г бородинского хлеба
4–5 зубчиков чеснока
морская соль
растительное масло для жарки
Для соуса:
100 г горгонзолы
150 г греческого йогурта
1. Срежьте с хлеба боковые корочки, оставив донышко и верхушку, нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5 см, а затем каждый кусочек на три брусочка.
2. Хорошенько разогрейте в сотейнике растительное масло и обжарьте гренки со всех сторон до уверенной румяной корочки.
3. Выньте и остудите на решетке. Это позволит сохранить хрустящие свойства корочки.
4. Остывшие гренки переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
5. Разрезанными зубчиками чеснока натрите каждый брусочек со всех сторон, присыпьте крупной морской солью.
6. Соус делается элементарно: разотрите горгонзолу с греческим йогуртом.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2018.
читайте также:Семь советов, которые помогут приготовить лучшие в вашей жизни гренки
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