Тверичан познакомят с теорией борща

С 3 по 31 июля в отделе патентно-технической и экологической информации библиотеки имени Горького работает выставка «Теория борща» (значение первых блюд в питании человека). На ней представлены издания с кулинарными рецептами супов разных стран мира, книги о диетах, о правильном питании, о том, какие бывают виды супов и когда они появились и т.п.

В качестве первого блюда на русском столе издавна подавали супы. В Древней Руси они назывались похлебкой или хлебовом, то есть то, что хлебают ложкой. Слово «суп» как обобщающее понятие для первых блюд довольно поздно вошло в русский язык и в настоящее время означает любое жидкое блюдо с мясом, рыбой, грибами, овощами, крупами, лапшой и прочим.

Вряд ли какая другая национальная кухня мира располагает столь богатым ассортиментом первых блюд, как наша — щи, борщи, солянки, уха, рассольник, куриные супы, супы с грибами… Всего и не перечислить!

Притом у каждого народа свои тонкости в приготовлении первых блюд, четких канонов здесь нет. Одного только борща можно насчитать несколько сотен рецептов! Так, в русском варианте борща не должно быть сала, в то время как в белорусском и украинском этот компонент занимает не последнее место в рецепте. А белорус может спросить русского, зачем он в борщ кладет… капусту.

В еврейской же кухне борщ готовится исключительно на курином мясе, добавляется достаточно много сахара и отварная свекла. Или вот, к примеру, литовский борщ — всегда холодное блюдо с тертой свеклой, кефиром и свежими огурцами.

В каждой семье, у каждой хозяйки есть свой неповторимый рецепт борща. Не устали от такого однообразия? Вы знаете, например, что борщи могут быть не только мясные, но и рыбные, грибные, фасолевые, с кислой или свежей капустой, с яблоками, с геркулесом. Кроме того, их готовят из копченого мяса или сала, потрохов и т. д. Также разнообразны и рецепты щей, солянок, супов, бульонов. Ну как, не хотите побаловать своих близких?

Кто-то не может себе представить обед без первого, кто-то наоборот не ест никаких супов. Споры о вреде и пользе первых блюд начались давно. С одной стороны, польза супов и легких бульонов доказана временем. Испокон веков диетическими бульончиками отпаивали больных простудой или кишечными болезнями. Куриный суп полезен в послеоперационный период, так как обладает рядом питательных веществ, быстро усваивается и восстанавливает силы. Или, например, борщ с кислой капустой. Главная «сила» этого блюда — именно квашеная капуста. Этот продукт как нельзя лучше влияет на работу кишечника.

С другой стороны, противники «первого» утверждают, что в жидкой пище содержатся вредные токсины, выделяемые мясом при варке бульона. Кроме того, они уверены в том, что супы и другие первые блюда способны со временем вымывать желудочный сок, что приведет к проблемам с перевариванием пищи.

Так нужна ли жидкая еда? Что на данный счет говорит современная медицина? Если прислушаться к мнению гастроэнтерологов, то они утверждают, что употребление жидких блюд является не обязательным условием нашего здоровья. Даже наоборот, может ему навредить, если речь идет о людях, с заболеваниями ЖКТ или язвенной болезнью. По мнению врачей, большая часть населения сегодня страдает от гастрита, однако напрямую данное заболевание не связано с отказом от первых блюд.

А совместимы ли супы и диета? Часто утверждают, что нет. На самом деле супы прекрасно подходят для диетического питания. И вот почему: вы можете положить в них нежирное мясо. Кроме того, есть секрет, как сделать суп обезжиренным — поставьте блюдо в холодильник и потом просто снимите застывший жир с поверхности. И, наконец, можно делать овощные щи или суп без мяса или птицы, без добавления каш, муки, лапши или вермишели. Тем самым, получится низкокалорийное сытное блюдо.