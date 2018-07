Питайся как супермодель! 5 диет звезд с комментариями диетолога

Во-первых, давайте вспомним очевидную вещь: стройное тело модели — это в основном выигрыш в генетическую лотерею. И тем не менее, даже рожденные с превосходными формами беспрерывно работают над собой, интенсивно тренируясь в спортзале и подавляя тягу к вредной еде. Последнее — самое важное в погоне за телом мечты. Об этом вам скажет любой тренер в спортзале и наш эксперт Маргарита Королева, диетолог, к.м.н., основатель сервиса здорового питания SoloFood.

Предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранными программами питания востребованных супермоделей с комментариями диетолога и, возможно, выбрать свой путь.

Том Брэди и Жизель Бундхен, фото из Instagram

Детали растительной диеты Жизель Бундхен и её мужа Тома Брэди стали известны в 2016 году. С тех же пор их питание контролирует звездный диетолог Аллен Кэмпбелл. Рацион пары состоит на 80 процентов из овощей, остальные 20 — это постное мясо и цельнозерновые крупы: измельченное просо (пшено), квиноа, бобы. Список «запрещенки» ещё больше! Дома у Бундхен и Брэди нет белого сахара, перца, белой муки, йодизированной соли, кофеина, грибов, баклажанов, помидоров… продолжать можно бесконечно. Свежие фрукты есть, но только для детей.

«Растительная диета противопоказана при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта как в фазе обострения, так и в стадии ремиссии. Кроме того, с осторожностью к вегетарианству необходимо относиться спортсменам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, а также беременным и кормящим женщинам», — предупреждает Маргарита Королева.

Кэролин Мерфи, щелочная (алкалиновая) диета

A post shared by Carolyn Murphy (@carolynmurphy) on Feb 26, 2018 at 4:58pm PST Чтобы организм не закислялся, 44-летняя Мерфи ограничивает потребление мяса, исключает жареную пишу, алкоголь, молочные продукты, кофе, виноград и арахис. Вместе них: овощи, в особенности огурцы, и фрукты. А вот что говорит диетолог о вреде закисления организма:

«Это приводит к снижению практически всех метаболических процессов в организме, а значит, замедляются процессы выработки гормонов, синтеза мышечной ткани и переработки запасов в жировых клетках. В конечном итоге это отрицательно сказывается на общем самочувствии, а длительное закисление организма может сказаться на стойком ухудшении обмена веществ и здоровья в целом».

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on May 13, 2017 at 9:40am PDT Натуропат (врач, лечащий естественными — не создаваемыми синтетически — лекарственными средствами: настоями и отварами трав, цветочной пыльцой) Питер Д'Амо считает, что для каждой группы крови нужно «особое» питание. Поэтому он разработал четыре рациона. Головокружительных результатов его теория пока не достигла, но созданная диета для второй группы крови, как у Миранды, кажется, работает — так говорит сама супермодель. Организму Керр подходят щелочные продукты: цитрусовые, помидоры, фасоль, кабачки. А вот мясо ей надо употреблять как можно меньше.

«Да, диета по группе крови не имеет серьезно обоснованных научных данных. Кроме того, она не показала значительной эффективности во всех группах исследований по сравнению с классическими методиками снижения веса», — сказала Маргарита.

Бриджит Малколм, веганская диета

Бриджит Малколм, фото из Instagram

Веганская диета, которую расхваливают многие звезды, включая Бейонсе, — это главный секрет красоты «ангела» Victoria’s Secret Бриджит. Звезда совсем не ест животные продукты. Она сконцентрировала свое внимание на фруктах, овощах и цельно-зерновых.

Когда я стала веганом, я услышала столько комплиментов в адрес моего внешнего вида: все говорили, что у меня появилось внутреннее свечение, — сказала Бриджит.

«Люди, находящиеся на сбалансированной вегетарианской диете, могут выглядеть лучше, так как в их рационе резко снижена квота животных жиров, а также молочных продуктов. Это положительно сказывается на здоровье кожи. Однако зачастую веганы, максимально ограничивающие разнообразие продуктов, выглядят бледными и истощенными», — прокомментировала слова модели основатель сервиса здорового питания SoloFood.

Эмили Ратажковски, не сидит на диете

Эмили Ратажковски, фото из Instagram

Одна из самых сексуальных моделей планеты Ратажковски в каждом интервью, говорит, что не сидит на диете и не может без мяса (идёт против моды). Единственное, что важно для неё в рационе — это самостоятельное приготовление еды: «Мне важно следить, сколько соли и сахара будет в моем организме». Эмили просто обожает, суши, сэндвичи и, конечно же, калорийные десерты. Что ещё хуже — у неё нет абонемента в спортзал. Но, как говорила сама Эмили, она много гуляет и занимается йогой как минимум раз в неделю.

Рассказали вам о совершенно разных способах того, как следить за фигурой. Последний, думаем, понравится большему количеству представительниц прекрасного пола.