Конкурс «Ямальский шашлык»: участница из Салехарда поделилась двумя фирменными рецептами

В новом выпуске проекта «Кухни Ямала» мы представляем первого участника конкурса «Ямальский шашлык — 2018», жительницу Салехарда Алевтину Соломину. Она приготовила изумительный шашлык из оленины и щокура…

Шашлык «Домашний»

Ингредиенты: картошка крупная (на каждого едока по клубню), филе оленины — полкило, 200 граммов свиного сала, майонез, 100 мл оливкового масла (можно заменить подсолнечным), 100 мл 9-процентного уксуса, литр воды, горчица, специи.

Слегка подмороженное филе и сало нужно нарезать тонкими пластинами, чтобы они примерно совпадали с размером картофеля.

Для приготовления маринада смешайте воду, оливковое масло, горчицу, уксус. Затем погрузите в него оленину, придавите ее прессом и оставьте в прохладном месте на 12–14 часов. Солить мясо лучше после мариновки.

Каждую картофелину разрежьте на «шайбочки» толщиной в два сантиметра.

Нанизывайте продукты на шампур в следующей последовательности: долька бульбы, пластинка сала, мясо, снова сало и кусочек картошки…

Поперчите, смажьте майонезом и заверните заготовку в фольгу.

Готовится такой шашлык на углях около 40 минут. Впрочем, можно воспользоваться и духовкой — при температуре 180 градусов за тот же срок приготовится отличное блюдо! Свиное сальце пропитает и оленину, и картошку, придав блюду специфический неповторимый вкус.

Шашлык «Щокур в лимоне»

Это блюдо Алевтина приготовила на природе. Пока угли в мангале набирали жар, девушка нарезала заготовленное заранее филе щокура на порционные куски. Затем с обеих сторон посолила, посыпала перцем и от души приправила лимонным соком. Помните, сок должен пропитать филе, на это уйдет не меньше получаса.

Затем наша героиня нанизали кусочки рыбы на шампур и приступила к готовке. Чтобы шашлык хорошенько пропекся с каждой стороны, у нее ушло по семь-восемь минут.

Совет от автора: щокур для шашлыка должен быть не менее килограмма весом, иначе филе не будет держаться на шампурах. И еще — мариновать лучше всего непосредственно перед жаркой, и не более одного часа.