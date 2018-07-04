9 способов справиться со вздутием живота

Тебе хочется поразить всех своей восхитительной фигурой в новом обтягивающем платье, но твой живот вдруг начинает выглядеть, как будто ты проглотила футбольный мяч. Раздутый живот может саботировать любые планы и твое настроение — кому понравится испытывать ощущение бесконечной тяжести в желудке? Справиться с подобным состоянием может быть не очень сложно, важно освоить несколько правил, а также внести изменения в рацион.

1. Пей за 30 минут до еды Обеспечение достаточной гидратации позволит твоему телу выработать достаточно соляной кислоты, которая переваривает пищу. 30-минутный промежуток позволит также оставить кислоту не разбавленной, так что избегай употребления напитков во время или после еды, потому что это снизит эффективность пищеварения.

2. Поперчи

Кайенский перец стимулирует пищеварение, а также не допускает выделение излишнего газа, уменьшает давление и судороги. Достаточно щепотки на одно блюдо для того, чтобы забыть о частом вздутии живота.

3. Выпивай свою еду и прожевывай суп Пережевывай еду как минимум 30 раз — твоя еда должна быть смешана с достаточным количеством слюны, чтобы ты могла ее практически выпить. Прожевывание также стимулирует секрецию пищеварительных соков и гарантирует, что пища будет проглочена с наименьшим количеством газа, вызывающего надутость живота. И как бы забавно это не звучало, но жидкие продукты вроде супов и коктейлей также важно жевать — иначе тело не произведет достаточно ферментов для переваривания.

4. Забудь про жевательную резинку

Твой рот постоянно занят делом, но еды так и не поступает — организм начинает поглощать кислород, и это может также приводить к появлению вздутия и лишнего газа. Кроме того, жвачка стимулирует пищеварительные ферменты, которые также влияют на появление чувства голода. Если тебе хочется чего-то погрызть, лучше запастись здоровыми закусками с высоким содержанием клетчатки, например: овсянкой, морковными палочками или суперфудом.

5. Добавь куркумы

Эта восточная специя — лучшее средство для детоксикации. Ее можно употреблять как в форме обычного порошка, так и в виде специального масла — всего ложки на чай будет достаточно для того, чтобы избежать проблем с пищеварением. Это также поможет укрепить твой иммунитет и уменьшить любые воспаления в организме.

6. Ешь спаржу

Такие продукты, как спаржа являются естественным мочегонным средством, так что если у тебя совсем немного времени — съешь небольшую порцию спаржи, чтобы избавиться от уже наступившего опухания. Ни в коем случае не добавляй соль при приготовлении — натрий только остановит процесс восстановления.

7. Не ешь помногу

Если вздутие живота — постоянная проблема, попробуй питаться меньше, но чаще. Вместо традиционных трех принятий пищи в день попробуй 4-6 маленьких блюд в течение дня. Также сократи бобовые и корнеплоды в своем рационе, отдавая предпочтение салатной зелени и овощам.

8. Не пей газированные напитки

Даже несмотря на то, что в подобных напитках мало калорий, пузырьки могут приводить к попаданию газа в твой желудок, что впоследствии приведет к опуханию. Пробуй воду с лимоном или огуречные коктейли, которые не только являются отличной альтернативой для летних освежающих напитков, но также помогают очистить организм.

9. Добавляй пробиотики

Если чувствуешь, что в последнее время проблемы с желудком усилились — выпивай таблетку активированного угля после каждого приема пищи. Древесный уголь способен поглощать токсины и выводить их без последствий. Также ты можешь добавлять к питанию специальные микроорганизмы, например, пробиотики для переваривания продуктов с лактозой. Использовать можно как аптечные препараты, так и йогурт, кефир, квашеную капусту, маринованные огурцы, квас и яблочный уксус.