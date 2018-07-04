Анна Бутурлина: «Перед концертами стараюсь не есть»

Певицу Анну Бутурлину знают все девочки и их мамы. Она озвучила принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце». А исполненная Анной песня «Отпусти и забудь» до сих пор остается любимым хитом во многих российских семьях. Для Womanhit.ru Анна приготовила семейное блюдо.

— Анна, наверное, как и любая женщина, вы периодически сидите на диетах?

— Постоянно не сижу, но ограничения есть. К выбору продуктов подхожу серьезно: смотрю на составу. Если говорить о моей профессиональной диете, то я не позволяю себе холодных напитков, особенно летом. Берегу голосовые связки. Ну и переедать нельзя.

— Какие продукты не ели очень давно?

— В моем рационе нет фастфуда и всяческого пищевого хлама. Дома я готовлю только легкую диетическую пищу.

— Говорят, вы обожаете грузинскую кухню?

— Я влюбилась в грузинскую кухню еще в детстве, когда папа однажды привел нас с мамой в грузинский ресторан на Арбате.

— Что-то умеете готовить из грузинских блюд?

— Не раз пекла хачапури разных видов. Хлеб с сыром — это сочетание бесподобно!

— У вас две дочери. Девочки вам помогают на кухне?

— Старшая дочка уже вовсю пробует себя на кухне. Она печет торты, пирожки, блины. А маленькая дочка пока только пробует наши шедевры. Ей нет и двух лет.

— Когда готовите, что-то напеваете себе под нос?

— А я всегда напеваю.

— Наверное, «Отпусти и забудь» — гимн вашей семьи?

— Примерно так. Хотя мы с моей старшей дочкой Евдокией много поем вместе и других песен.

Тушеные кабачки Кабачки нарезать кружочками толщиной около сантиметра. Если кабачки молодые, некрупные, то чистить не нужно. Если большие, то чистим, разрезаем вдоль и вынимаем семена. Слегка обжариваем кружочки с двух сторон, чуть подсаливая, на растительном масле. Я предпочитаю масло из виноградных косточек, так как оно не коптит и выдерживает высокие температуры жарки. Каждую обжаренную партию складываем в большую кастрюлю и каждый раз накрываем крышкой, чтобы кабачки томились. Затем ставим кастрюлю на маленький огонь и тушим не перемешивая кабачки под крышкой минут пятнадцать. Когда кабачки дали сок, добавляем довольно щедро сметану, аккуратно распределяем ее в кастрюле, чтобы не повредить кружочки. Вся красота в том, чтобы кружочки сохранили форму, но были мягкими. Тушим еще минут пятнадцать, периодически распределяя сметану так, чтобы все кружочки были в соусе. В финале кабачки должны получиться очень нежными. Специй не кладем, потому что аромат кабачков со сметаной превосходен сам по себе.