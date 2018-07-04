Ещё
Свердловский производитель попался на опасном меде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Звезды, у которых пытались отобрать детей

Свердловский производитель попался на опасном меде 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловское ООО «Частные пасеки Берестова» попало под временные ограничения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза. Такое решение принял Россельхознадзор после того, как в продукции компании (меде) нашли запрещенные вещества — нитрофураны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Аналогичные меры применены еще к четырем производителям — ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат» (растительные масла и жиры, несоответствие жирно-кислотного состава в сыре), ООО «Медовый дом» (запрещенных и вредные вещества в меде), ОАО «Маслосырозавод „Порховский“ (растительные масла и жиры в сыре) и ООО „Нальчикский молочный комбинат“ (повторное выявление растительных масел и жиров, несоответствия жирно-кислотного состава в масле сливочном).
За продукцией 24 компаний ветеринарные врачи усилят лабораторный контроль. В частности, в мясе птицы ЗАО „Приосколье“ обнаружены листерии. Они же, а также кишечная палочка найдены и в говяжьих полуфабрикатах от ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“, в твороге санкт-петербургского предприятия „Данон“ — запрещенные вещества тетрациклиновой группы.
В региональные органы ветеринарии направлены письма о недопущения в оборот небезопасной продукции.
Стоит отметить, что юридический адрес ООО „Частные пасеки Берестова“ находится в Горно-Алтайске. В Екатеринбурге зарегистрирована головная компания — ООО „Биолоджик“.
Уралинформбюро: последние новости
Жительница Пыть-Яха устроила голый протест против пенсионной реформы В Ишиме врачи удалили зуб из носа пациентки В Югре наградят самые крепкие семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»50
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Неожиданный эффект перевернутых бикини71
Женщина в тридцать: мужской взгляд13
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение