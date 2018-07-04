Свердловский производитель попался на опасном меде

Свердловское ООО «Частные пасеки Берестова» попало под временные ограничения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза . Такое решение принял Россельхознадзор после того, как в продукции компании (меде) нашли запрещенные вещества — нитрофураны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Аналогичные меры применены еще к четырем производителям — ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат» (растительные масла и жиры, несоответствие жирно-кислотного состава в сыре), ООО «Медовый дом» (запрещенных и вредные вещества в меде), ОАО «Маслосырозавод „Порховский“ (растительные масла и жиры в сыре) и ООО „Нальчикский молочный комбинат“ (повторное выявление растительных масел и жиров, несоответствия жирно-кислотного состава в масле сливочном).

За продукцией 24 компаний ветеринарные врачи усилят лабораторный контроль. В частности, в мясе птицы ЗАО „Приосколье“ обнаружены листерии. Они же, а также кишечная палочка найдены и в говяжьих полуфабрикатах от ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“, в твороге санкт-петербургского предприятия „Данон“ — запрещенные вещества тетрациклиновой группы.

В региональные органы ветеринарии направлены письма о недопущения в оборот небезопасной продукции.

Стоит отметить, что юридический адрес ООО „Частные пасеки Берестова“ находится в Горно-Алтайске. В Екатеринбурге зарегистрирована головная компания — ООО „Биолоджик“.