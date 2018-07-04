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ООО «Агрисем» предлагает широкий ассортимент моторных масел Valvol
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ООО «Агрисем» предлагает широкий ассортимент моторных масел Valvol 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
ООО «Агрисем» уже на протяжении многих лет предлагает алтайским профессионалам широкий ассортимент моторных масел Valvoline.
Всем известно, что спецтехника работает в особых условиях: небольшие пробеги и малые скорости, очень высокие нагрузки, сложные климатические условия, работа вдали от поставщиков смазочных материалов и топлива, наличие специфических узлов в конструкции техники.
Для применения в сельхозтехнике, компания «Агрисем» предлагает масло Valvoline STOU с широким диапазоном вязкостей: SAE 0W30, 10W30, 15W30 и 15W40. Valvoline STOU может заливаться и в двигатель, и в трансмиссию, и в гидравлическую систему автотракторной техники, включая системы «мокрых» тормозов и сцеплений.
Для некоторых видов техники требуются трансмиссионно-гидравлические универсальные масла. В этом случае Valvoline предлагает масло Unitrac 80W. Оно предназначено для заливки в трансмиссию и гидравлическую систему, включая, опять же, системы «мокрых» тормозов и сцеплений.
Повышенного внимания требует гидравлическая система спецтехники. Здесь очень важным показателем является вязкость масла. Valvoline предлагает гидравлические масла с присадками и широким диапазоном вязкости: Ultramax HLP ISO VG 22, 32, 46, 68, 100.
ООО «Агрисем» в партнерстве с компанией Valvoline уже на протяжении многих лет удовлетворяет самые современные требования производителей как легкомоторной, так и автотракторной техники и обеспечивает максимальную долговечность работы дорогих и сложных механизмов.
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