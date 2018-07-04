Как выбрать сладкий арбуз

Вкусную и самую большую в мире ягоду любят все, однако, есть ее нужно с осторожностью. Ведь его полезные свойства могут спровоцировать у больных людей осложнения.

На рынках вновь появились арбузы, однако многие покупатели опасаются, что ягоды могут быть несладкими. Профессиональные аттестованные дегустаторы из Роскачества заявили, что проведут сравнительные испытания продукции по 174 параметрам, оценят запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости, проверят микробиологические показатели, а также исследуют на зараженность вредителями и на наличие нитратов и пестицидов.

— Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают, — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. — Что касается сладости, то российские арбузы зачастую снимают немного недозревшими, чтобы они дозрели в процессе перевозки. Ранним летом на прилавках преимущественно находятся ягоды, привезенные из Азии.

Мониторингом по расширенной группе данных элементов займутся сразу несколько центров. Проверить уровень спелости и сладости арбуза поможет исследование на количество в мякоти плода лактозы, глюкозы и сахарозы. Их минимальный показатель должен быть равен 11 процентам. Если количество сухих веществ ниже — арбуз несладкий.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ АРБУЗ

Детям младше двух лет, людям с нарушением оттока мочи, при поносе и колитах, взрослым, имеющим в почках камни больших размеров.

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ

— Не покупайте зеленые и полосатые ягоды в придорожных бахчевых развалах, арбузы за несколько часов могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в автомобильных выхлопах;

— Проверьте ягоду на наличие повреждений, трещин;

— Лучше купить арбуз среднего размера, весом примерно пять килограммов;

— Хвостик должен быть сухим, а бок светлым, оптимально желтым или оранжевым;

— Корка должна быть твердая и блестящая;

— Полоски на корке арбуза должны быть контрастными;

— Если арбуз имеет запах свежескошенной травы — он недозрелый;

— Постучите по арбузу, звонкий и чистый звук говорит о его спелости;

— Спелый арбуз при погружении в воду всплывет;

— Плоский и широкий кружочек внизу арбуза гарантирует, что ягода сладкая и в ней мало косточек.

ПОЛЬЗА АРБУЗА

— Арбуз содержит в себе антиоксиданты: каротин, аскорбиновую кислоту, тиамин, ниацин и рибофлавин, — говорит врач-диетолог Алена Стаценко. — Его употребление укрепляет иммунитет человека, стабилизирует зрение. Фолиевая кислота помогает строению ДНК, магний улучшает работу мышц и нервной системы. А цитруллин, содержащийся в мякоти, расширяет сосуды.