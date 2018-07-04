Диета без глютена

Что такое глютен?

Глютен (или клейковина) — это вещество, входящие в состав белка пшеницы, ячменя, ржи и большинства других злаковых культур. По сути, чем больше глютена содержится в муке, тем проще из нее сделать упругое тесто, превращающееся в воздушную выпечку — и именно поэтому диета без глютена подразумевает полный отказ от мучных продуктов питания.

Несмотря на то, что целиакия, или острая непереносимость глютена, встречается примерно у 1% населения, все чаще можно услышать мнение о том, что последователям здорового образа жизни важно полностью отказаться от употребления глютена в пищу. Кроме этого, отказ от глютена рекомендуется и многими диетами для снижения веса и похудения.

Что такое глютен и действительно ли он вреден для здоровья? Таблица содержания глютена в крупах и в злаковых культурах.

Безглютеновая диета для похудения

Строго говоря, не существует никаких научных подтверждений того, что отказ от содержащих глютен продуктов питания приводит к похудению и снижению массы тела. С другой стороны, безглютеновая диета, полностью исключающая из рациона всевозможные мучные продукты, определенно помогает избавлению от лишнего жира на животе и боках.

По сути, диета без глютена напоминает набирающую популярность палеодиету, подразумевающую отказ от фастфуда, полуфабрикатов и любых других «современных» продуктов питания. Поскольку пшеница была существенно модифицирована даже в последние 100 лет, первыми под запрет попадают хлеб, пельмени, макароны, пирожки и прочая выпечка.

Питание без глютена

Прежде всего, необходимо четко понимать, что глютен — это компонент пшеничного белка, а любые другие злаковые культуры (например, рожь и ячмень) содержат в несколько раз меньше глютена, чем пшеница. Глютен физически не может входить в состав мяса, яиц и прочих животных продуктов, его нет в воде, в овощах и во фруктах.

Поскольку фасоль, чечевица, кукуруза, гречка и киноа не содержат в своем составе глютена, именно из них изготавливаются большинство видов безглютеновых макарон и даже безглютенового хлеба. Кроме этого, существуют специальные технологии, позволяющие очистить от глютена овсяную и прочие крупы, от природы содержащие небольшое количество глютена.

Полезны ли продукты без глютена?

Само по себе употребление в пищу продуктов без глютена не делает диету человека правильной, полезной или подходящей для похудения. Существует огромное количество продуктов питания, не содержащих глютен, однако весьма вредных для фигуры — начиная от сахара, шоколада и мороженого, заканчивая картофельными чипсами и майонезом.

Часто недобросовестные производители осознанно вводят покупателей в заблуждение, маркируя продукты питания как не содержащие глютен, и создавая таким образом впечатление их «пользы». Подобную маркировку, к примеру, можно увидеть на Чупа-чупсе. Однако каким образом в продукте из чистого сахара может оказаться пшеничный белок?

Стоит ли отказываться от глютена?

Согласно мнению современных диетологов, глютен — это один из видов пищевых аллергенов, заставляющих иммунную систему некоторых людей усиленно с ними бороться. Поскольку глютен попадает в организм через желудок, он прежде всего нарушает нормальную работу пищеварения и усвоения питательных веществ, постепенно снижая иммунитет.

Однако, как и в случае с другими пищевыми аллергенами (например, с лактозой), проблема вовсе не в них, а в чрезмерной реакции организма. Если у одного человека наблюдается аллергия на цветочную пыльцу, это вовсе не значит, что другой человек, полностью здоровый, добьется положительного эффекта для своего здоровья, начав полностью избегать цветов.

Какие углеводы полнят? Чем отличаются простые углеводы от сложных и какие из них можно есть без ограничения?

Диета без глютена: список разрешенных продуктов

Яйца, молоко, мясо и рыба. Поскольку глютен является растительным белком злаковых культур, он по определению не может входить в состав мышечной ткани животных. Любые виды мяса (говядина, курятина, баранина, свинина), рыбы (лосось, семга, треска) и молочных продуктов (сыр, кефир, сливки, молоко) допускаются на безглютеновой диете.

Любые масла и животные жиры. Сливочное масло, топленый свиной жир, кокосовое, оливковое, подсолнечное и любые другие масла — все эти продукты состоят исключительно из различных жирных кислот и совершенно не имеют в своем составе растительного белка и, соответственно, опасного глютена.

Орехи, овощи и фрукты. Диета без глютена разрешает к употреблению любые орехи, овощи и фрукты — начиная от обычных яблок и моркови, заканчивая экзотическими манго и авокадо. Картофель (как обычный, так и сладкий) также не содержит в своем составе глютена и подходит людям, страдающим целиакией.

Бобовые культуры. Семена любых бобовых растений (красная и коричневая чечевица, горох, нут, белая, красная и чёрная фасоль) допускаются без ограничений при соблюдении безглютеновой диеты. Вместе с овощами и фруктами именно они становятся главным источником пищевой клетчатки в рационе.

Рис, кукуруза и гречка. Глютен не содержится в составе любых видов риса (как белого, так и бурого). Гречка и прочие псеводозерновые (киноа, амарант, сорго) лишь напоминают злак, являясь травой — они также не содержат глютена. Кукуруза, хотя формально и считается злаковой культурой, также допустима при безглютеновой диете.

Прямой положительный эффект от безглютеновой диеты будет наблюдаться лишь у тех немногих людей, кто действительно не переносит клейковину. Однако отказ от глютена в виде выпечки, белого хлеба, пиццы и прочих «пустых калорий» однозначно будет способствовать нормализации веса тела.

Source: FitSeven